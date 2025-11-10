A bikinis Vasvári Vivienről te sem tudod levenni a szemed - Forró fotó

Mint arról korábban a Bors beszámolt, Vasvári Vivien azért nem támogathatta a bántalmazott anyákat és gyerekeket, mert más politikai nézetet vall, mint az alapítvány elnöke.
Ám most kellemesebb hírek érkeztek az influenszer édesanyáról és családjáról. Október végén még Kappadokiába jártak, ahol valóra váltotta szerelme Vasvári Vivien álmát. Most pedig a varázslatos mexikói pálmafák alatt sütteti magát. Egyik barátnőjének az esküvője miatt utazott ki Tulumba. A napsütésben pedig Vasvári Vivien bikinire vetkőzött és megmutatta szexi formáját. Vivien nem csak bomba nő, de kisugárzásában erő is érződik.
