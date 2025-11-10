Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Réka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A bikinis Vasvári Vivienről te sem tudod levenni a szemed - Forró fotó

Vasvári Vivien
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 10. 13:30
bikinis fotószexiinfluenszer
A sztáranyuka elhagyta az országot. Nem akárhol pihen most Vasvári Vivien.
K. C.
A szerző cikkei

Mint arról korábban a Bors beszámolt, Vasvári Vivien azért nem támogathatta a bántalmazott anyákat és gyerekeket, mert más politikai nézetet vall, mint az alapítvány elnöke. 

vasvári vivien
Fotó: Vasvári Vivien

Ám most kellemesebb hírek érkeztek az influenszer édesanyáról és családjáról. Október végén még Kappadokiába jártak, ahol valóra váltotta szerelme Vasvári Vivien álmát. Most pedig a varázslatos mexikói pálmafák alatt sütteti magát. Egyik barátnőjének az esküvője miatt utazott ki Tulumba. A napsütésben pedig Vasvári Vivien bikinire vetkőzött és megmutatta szexi formáját. Vivien nem csak bomba nő, de kisugárzásában erő is érződik. 

Íme a szexi bikinis Vasvári Vivien:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu