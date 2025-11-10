A bikinis Vasvári Vivienről te sem tudod levenni a szemed - Forró fotó

Mint arról korábban a Bors beszámolt, Vasvári Vivien azért nem támogathatta a bántalmazott anyákat és gyerekeket, mert más politikai nézetet vall, mint az alapítvány elnöke.

Fotó: Vasvári Vivien

Ám most kellemesebb hírek érkeztek az influenszer édesanyáról és családjáról. Október végén még Kappadokiába jártak, ahol valóra váltotta szerelme Vasvári Vivien álmát. Most pedig a varázslatos mexikói pálmafák alatt sütteti magát. Egyik barátnőjének az esküvője miatt utazott ki Tulumba. A napsütésben pedig Vasvári Vivien bikinire vetkőzött és megmutatta szexi formáját. Vivien nem csak bomba nő, de kisugárzásában erő is érződik.

Íme a szexi bikinis Vasvári Vivien: