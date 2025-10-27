Vasvári Vivien luxus álma valóra vált, a felhők fölé repítette szerelme – Fotó

Vasvári Vivien nem is lehetne boldogabb! A csodaszép modell és hat gyermekes édesanya férjével közösen repülőgépre pattantak és meg sem álltak Vivi álmai helyszínéig - Kappadókiáig. Természetesen a hatalmas élményről az Instagramon is beszámolt a családanya.

Vasvári Vivien nem is lehetne boldogabb - egészen Kappadókiáig repítette őt férje, amely a modell egyik legnagyobb álma volt Fotó: MW

Vasvári Vivien hőlégballonok között "lebeg" a felhők felett

A népszerű modell és hatgyermekes édesanya Instagramon osztott meg egy igazán szívmelengető pillanatot a követőivel. A gyönyörű modell elárulta, hogy férje egy különleges meglepetéssel készült számára: elvitte őt Kappadokiába, amely Vasvári Vivi egyik legnagyobb álma volt.

Bejegyzésében Vivien megható sorokkal köszönte meg a romantikus gesztust, amely magyarra fordítva így szól:

Köszönöm a csodálatos meglepetést, és hogy elvittél arra a helyre, ami mindig is a legnagyobb álmom volt. Nehezen tudom szavakba önteni, mennyit jelentett nekem ez az élmény — nemcsak maga a hely, hanem az is, hogy veled élhettem át. Nagyon szeretlek, és köszönöm, hogy az egyik legszebb ajándék vagy az életemben.

A törökországi, szinte mesébe illő helyszín híres a levegőbe ereszkedő, többszáz hőlégballonról, valamint a romantikus környezetéről - a helyszín pedig tökéletes hátteret adtak a pár közös kalandjához. A követők természetesen elolvadtak a bejegyzéstől, és rengeteg gratuláló, szeretetteljes komment érkezett Vivi fotói alá.

Úgy tűnik, hogy Vasvári Vivien és férje kapcsolatát nemcsak a szerelem, hanem a közös élmények és az egymás iránti figyelem is erősíti — ez a kappadokiai utazás pedig kétségkívül életre szóló emlék marad számukra.