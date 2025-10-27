Vasvári Vivien luxus álma valóra vált, a felhők fölé repítette szerelme – Fotó

Vasvári Vivien nem is lehetne boldogabb! A csodaszép modell és hat gyermekes édesanya férjével közösen repülőgépre pattantak és meg sem álltak Vivi álmai helyszínéig - Kappadókiáig. Természetesen a hatalmas élményről az Instagramon is beszámolt a családanya.
A népszerű modell és hatgyermekes édesanya Instagramon osztott meg egy igazán szívmelengető pillanatot a követőivel. A gyönyörű modell elárulta, hogy férje egy különleges meglepetéssel készült számára: elvitte őt Kappadokiába, amely Vasvári Vivi egyik legnagyobb álma volt.
Bejegyzésében Vivien megható sorokkal köszönte meg a romantikus gesztust, amely magyarra fordítva így szól:
Köszönöm a csodálatos meglepetést, és hogy elvittél arra a helyre, ami mindig is a legnagyobb álmom volt. Nehezen tudom szavakba önteni, mennyit jelentett nekem ez az élmény — nemcsak maga a hely, hanem az is, hogy veled élhettem át. Nagyon szeretlek, és köszönöm, hogy az egyik legszebb ajándék vagy az életemben.
A törökországi, szinte mesébe illő helyszín híres a levegőbe ereszkedő, többszáz hőlégballonról, valamint a romantikus környezetéről - a helyszín pedig tökéletes hátteret adtak a pár közös kalandjához. A követők természetesen elolvadtak a bejegyzéstől, és rengeteg gratuláló, szeretetteljes komment érkezett Vivi fotói alá.
Úgy tűnik, hogy Vasvári Vivien és férje kapcsolatát nemcsak a szerelem, hanem a közös élmények és az egymás iránti figyelem is erősíti — ez a kappadokiai utazás pedig kétségkívül életre szóló emlék marad számukra.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.