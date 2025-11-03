Megtette a bejelentést a TV2: ettől mindenkinek leesett az álla!

Továbbra is a TV2 áll a dobogó legfelső fokán, októberben is nyerte a nézettségi versenyt a csatorna. Az őszi televíziós főszezon legnagyobb nyertesei a tévénézők, akik ilyenkor rengeteg saját gyártású műsor közül választhatnak hétköznap esténként és hétvégente is.

Örömteli hírt jelentett be a TV2 / Fotó: TV2

Októberben is nyerte a nézettségi versenyt a TV2

A nézettségi versenyben ilyenkor farkastörvények uralkodnak, ennek ellenére októberben ismét nagy fölénnyel állhatott a TV2 a dobogó legfelső fokára. A nézők első számú választása az őszi szezon második hónapjában is a TV2 és a TV2 Csoport volt mindkét kiemelt korcsoportban (A18-59, A4+), akár a teljes napot, akár a főműsoridőt vizsgáljuk. Ezzel a teljesítménnyel a fő kereskedelmi korcsoportban már nyolc hónapja folyamatosan őrzi piacvezető pozícióját a TV2 és a TV2 Csoport is főműsoridőben.



Októberi eredmények részletesen:



• Októberben véget értek az ázsiai kalandozások, és a nézők egy időre búcsút vettek az Ázsia Expressztől és A kísértéstől is. Az Ázsia Expressz 6. évadát a 18-59 évesek körében a nézők 15,3%-a kísérte figyelemmel. A kaland-reality mindkét kiemelt korcsoportban toronymagasan nyerte az idősávját. A kísértés idei szériája szintén idősávja legnézettebb műsora lett a fő kereskedelmi korcsoportban, emellett pedig különösen népszerű volt a fiatalabb, 18-39 éves nők körében, ahol a műsor átlagos közönségaránya 18,4% volt.



• Az Ázsia Expresszt október 13-án a Házasság első látásra harmadik évada, míg A kísértést a Legyen Ön is milliomos! vadonatúj részei váltották. A párkapcsolati reality az előző évadokhoz hasonlóan idén is nagy közönségkedvenc, a fő kereskedelmi korcsoportban 18,0%-os volt a műsor közönségaránya októberi átlagban. A Legyen Ön is milliomos! szintén rendkívül népszerű a nézők körében, ennek köszönhetően 2025-ben az ország legnézetteb kvízműsora címet is magáénak tudhatja mindkét kiemelt korcsoportban. Októberben mindkét műsor minden adásba került része markáns fölénnyel nyerte az idősávját mindkét kiemelt korcsoportban.



• A hétvégi nagyszabású showműsorok közül a Sztárban Sztár All Stars legújabb évada októberben is idősávja legnézettebb műsora lett mindkét kiemelt korcsoportban. A zenés szórakoztató műsor átlagosan 16,5%-os nézői részesedéssel futott októberben a 18-59 évesek körében.



• A szombat esténként immár élő adásokkal látható Megasztárt októberben a fő kereskedelmi korcsoportban átlagosan a nézők 15,2%-a kísérte figyelemmel, míg a teljes lakosság körében 17,8% volt a műsor közönségaránya. Ennek köszönhetően a Megasztár idősávja legnézettebb műsora volt októberben a teljes lakosság körében.



• A reggeli magazinműsorok: a Mokka és Mokkacino októberben és éves átlagban is mindkét kiemelt korcsoportban jelentős különbséggel nyerik idősávjukat a fő konkurens csatorna reggeli azonos idősávjával szemben. Az esti infotainment műsorok közül a főműsoridős Tények éves átlagban továbbra is idősávja legnézettebb műsora a teljes lakosság körében. A Tények Plusz szintén őrzi idősávnyertes pozícióját éves átlagban, mindemellett pedig októberben is idősávja legnézettebb műsora volt a teljes lakosság körében.



• A főcsatorna mellett a kábelportfólió szintén büszke lehet magára, legyen szó nagyobb vagy kisebb tematikus csatornákról. A Mozi+ októberben is a legnézettebb kábelcsatorna volt a fő kereskedelmi korcsoportban, teljes napon és főműsoridőben egyaránt. A TV2 Csoport sportcsatornái, a Spíler1 és Spíler2 a kumulált adatok alapján teljes napon továbbra is vezetik a nézettségi versenyt a kereskedelmi sportcsatorna-portfóliók piacán mindkét kiemelt korcsoportban. A Jocky TV az említett korcsoportokban az idei év legjobb eredményét produkálta, és ennek köszönhetően októberben érte el az eddigi legmagasabb havi közönségarányát – akár a teljes napot, akár a főműsoridőt vizsgáljuk. A csoport humorcsatornája, az októberben születésnapos TV2 Comedy pedig éves átlagban az elmúlt 5 év legjobb eredményét éri el 2025-ben teljes napon, mindkét kiemelt korcsoportban.



A nézők bizalma számunkra a legnagyobb elismerés, és óriási büszkeséggel tölt el bennünket, hogy októberben ismét a TV2 és a TV2 Csoport lett a legnézettebb Magyarországon. Ez a folyamatos siker egyértelműen azt mutatja, hogy tartalmaink estéről estére képesek megszólítani a közönséget. Az év hátralévő részében is számos közönségkedvenc vagy éppen új formátum érkezik a képernyőre, amelyekért érdemes lesz velünk maradni. Köszönjük a nézőknek, hogy velünk tartanak, és együtt írhatjuk tovább ezt a sikerszériát

– kommentálta az eredményeket Fischer Gábor, a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója.

