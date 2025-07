Kiderült: ez a tévécsatorna nyerte a nézettségi versenyt 2025 első félévében

A csatornacsaládok versenyében szintén a TV2 Csoport nyerte a nézettségi versenyt júniusban, mindkét kiemelt korcsoportban, teljes napon és főműsoridőben egyaránt. Ennek köszönhetően a TV2 Csoport piacvezető pozícióját megtartva lett a legnézettebb csatornaportfólió az első félévben.

Fotó: TV2

A kábelportfólió zászlóshajó csatornája, a Mozi+ megőrizte a legnézettebb kábelcsatorna címét júniusban és első féléves átlagban is a fő kereskedelmi korcsoportban, vagyis a 18-59 évesek körében a teljes piac harmadik legnézettebb csatornája lett teljes napon és főműsoridőben egyaránt. A múlt hónapban kiemelkedő sikert ért el a június 21-én este 20:59-től vetített A méhész című film, amely a 161 ezres nézőszámnak és 11,4%-os közönségaránynak köszönhetően a csatorna legnézettebb műsora lett júniusban. A film sikerének is köszönhetően a Mozi+ június 21-én érte el a legmagasabb közönségarányát (6,4% SHR) az első félévben teljes napon. A csatorna egyéb nagy dobással is készül a közeljövőben, például az Alarum című premierrel érkezik Sylvester Stallone legújabb filmje, a színészlegenda 79. életévét ünneplő project részeként. A rajongók - többek között - találkozhatnak vele az Expendables 4-ben is, ahogy filmbeli barátjával Jason Stathammel, aki emellett a csatornán kétszer is megküzd az őscápákkal (Meg: Az őscápa, Meg 2.: Az árok), éppúgy, ahogy a Halálos iramban: Hobbs és Shaw akció-vigjátékban Dwayne Johnsonnal. Nagy brandeknél maradva érkezik még a John Wick 4 és két tavalyi évben megjelent, itthon még nem látott premier, a Hellboy: az ördög embere és A holló.