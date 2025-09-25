Kórházba került Tallós Rita lánya, Barbinek Paula

Az ismert színésznő, Tallós Rita és a lánya, Barbinek Paula jelenleg a TV2 sikerműsorában, az Ázsia Expresszben szerepelnek, ahol rengeteg izgalmas kalandba keverednek. Barbinek Paula most aggasztó Insta Storykkal jelentkezett a közösségi oldalán, ugyanis nagyon úgy tűnik, hogy balesetet szenvedett Magyarországon.

Tallós Rita és Barbinek Paula / Fotó: Bors

Barbinek Paula először egy mentőautó belsejéből jelentkezett be, utána pedig a kórházból, nyakmerevítővel.

Mindenképp címlapon akarok lenni. Én mindent megteszek

– írta a kórházas képéhez Barbinek Paula, aki az előző Insta Storyjában egy robogó rajzát is megmutatta, így valószínűleg robogóbalesetet szenvedett és megsérült, de egyelőre nem árult el ezzel kapcsolatban semmi mást.