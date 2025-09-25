Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Kórházba került Tallós Rita lánya, Barbinek Paula

Tallós Rita
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 25. 11:31 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 25. 11:34
Ázsia Expresszbaleset
Instagramon tudatta Barbinek Paula, hogy balesetet szenvedett.

Az ismert színésznő, Tallós Rita és a lánya, Barbinek Paula jelenleg a TV2 sikerműsorában, az Ázsia Expresszben szerepelnek, ahol rengeteg izgalmas kalandba keverednek. Barbinek Paula most aggasztó Insta Storykkal jelentkezett a közösségi oldalán, ugyanis nagyon úgy tűnik, hogy balesetet szenvedett Magyarországon.

Ázsia Expressz Tallós Rita TV2 Barbinek Paula
Tallós Rita és Barbinek Paula / Fotó: Bors

Barbinek Paula először egy mentőautó belsejéből jelentkezett be, utána pedig a kórházból, nyakmerevítővel.

Mindenképp címlapon akarok lenni. Én mindent megteszek

– írta a kórházas képéhez Barbinek Paula, aki az előző Insta Storyjában egy robogó rajzát is megmutatta, így valószínűleg robogóbalesetet szenvedett és megsérült, de egyelőre nem árult el ezzel kapcsolatban semmi mást.

Fotó: Barbinek Paula Instagram

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
