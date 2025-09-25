Kórházba került Tallós Rita lánya, Barbinek Paula

Az ismert színésznő, Tallós Rita és a lánya, Barbinek Paula jelenleg a TV2 sikerműsorában, az Ázsia Expresszben szerepelnek, ahol rengeteg izgalmas kalandba keverednek. Barbinek Paula most aggasztó Insta Storykkal jelentkezett a közösségi oldalán, ugyanis nagyon úgy tűnik, hogy balesetet szenvedett Magyarországon.
Barbinek Paula először egy mentőautó belsejéből jelentkezett be, utána pedig a kórházból, nyakmerevítővel.
Mindenképp címlapon akarok lenni. Én mindent megteszek
– írta a kórházas képéhez Barbinek Paula, aki az előző Insta Storyjában egy robogó rajzát is megmutatta, így valószínűleg robogóbalesetet szenvedett és megsérült, de egyelőre nem árult el ezzel kapcsolatban semmi mást.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.