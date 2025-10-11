Tallós Rita: Eltéphetetlen kapcsolat van köztünk

Barbinek Paula és Tallós Rita nem bízott eleinte abban, hogy eljut az Ázsia Expressz végéig, legyőzve – többek közt – két olimpikont is. „Mi sem hittük el, elképesztő érzés. Mindenki szabadkozik, hogy ne haragudjatok, de nem gondoltuk volna, elképesztő, csodálatos és fantasztikus, és gratulálunk… mi ezt tökéletesen megértjük” – mesélte a Mokkában Barbinek Paula.

Tallós Rita és Barbinek Paula az Ázsia Expresszben a végéig jutott

Fotó: TV2

„Én annak örülök, hogy mi ezt nagyon korrektül csináltuk végig. Nagyon büszke vagyok magunkra, hogy minden játékot megcsináltunk. Mi ugyanis játszani jöttük” – tette hozzá Tallós Rita.

Tallós Rita minta szeretne lenni

Mint mondta, a lánya nélkül nem is ment volna ki Ázsiába, elmenne megint vele, de vele sem húzta volna sokkal tovább.

Eltéphetetlen kapcsolat van köztünk. Úgy gondolom, hogy elég hiteles vagyok ahhoz, és leraktam már elég sok mindent az asztalra, színháztól kezdve filmekig, hogy ezt a hitelességet arra tudjam használni, hogy bebizonyítsam, hogy hatvannégy évesen is lehet… hogy van erő és kitartás… Hogy minta legyek azoknak a nőknek, akik úgy gondolják, hogy vége az életüknek. Most is vannak olyan nők, akik elfásulnak, úgy gondolják, hogy nem is nők. De én nőnek érzem magam, erősnek érzem magam, és végig lehet csinálni!

– lelkesedett a színésznő.

Tallós Rita és Barbinek Paula kapcsolata nagyon erős

Fotó: TV2

Barbinek Paula, aki egy komoly betegség miatt gyógyszert is szed, hálás a készítőknek, és elárulta, hogy gondolkodás nélkül mondtak igent a felkérésre. Hogy nem adták fel, sokszor az édesanyjának volt köszönhető: ő is meglepődött több alkalommal azon, hogy mekkora ereje van, és nem véletlen, hogy új előadásuk is az erős nőkről szól. Tallós Rita pedig kiemelte, hogy a 150 fős nemzetközi stáb részéről „nagy respektje volt”, ami jó érzéssel töltötte el.

Párcsere is volt a műsorban, sok mindent ki kellett bírni, de az anya-lánya kapcsolatuk még erősebb lett. „Szembesültünk azzal, hogy mennyire erős köztünk ez a szeretet, a cinkosság. Nem csak félszavakból, hanem szavak nélkül is megértettük egymást. És bennem tudatosult, hogy ezt nem csak elképzelem, hanem ez van” – jegyezte meg Paula. A 2025-ös évad október 10-én ér véget a képernyőn, kiderül, kik nyerik idén az Ázsia Expresszt.