Most jött a rendkívüli bejelentés: T. Danny-t kábítószer-ügyben gyanúsítja a rendőrség

Ahogy arról a Bors korábban már beszámolt, T. Danny állapota miatt egyre jobban aggódnak a rajongók, miután a rapper látványosan lefogyott, ráadásul az orrával kapcsolatban is állandó pletykák kapnak szárnyra.

T Danny Fotó: Ladóczki Balázs

T. Danny-t már egy ideje csak maszkban láthatja a közönség, miután látványosan eldeformálódott az orra, amit az az előadó egy sportsérüléssel magyarázott. Ezt azonban sokan nem hitték el, nemcsak a rosszakarói közül, de aggódó rajongói közül sem, így egyre többen pletykáltak arról, hogy a rapper kábítószer-fogyasztása állhat a látványos fogyás, valamit az orra állapota mögött.

Most úgy látszik, hogy a gyanújuk beigazolódott, ami maga Horváth László erősített meg a közösségi oldalán.

A hír igaz, a népszerű popsztárt, T. Danny-t kábítószer-ügyben gyanúsítja a rendőrség

- írta Facebook-oldalán Horváth László, kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos.

Hozzátette: