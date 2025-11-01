Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Most jött a rendkívüli bejelentés: T. Danny-t kábítószer-ügyben gyanúsítja a rendőrség

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 01. 12:57 / FRISSÍTÉS: 2025. november 01. 13:26
Ahogy arról a Bors korábban már beszámolt, T. Danny állapota miatt egyre jobban aggódnak a rajongók, miután a rapper látványosan lefogyott, ráadásul az orrával kapcsolatban is állandó pletykák kapnak szárnyra. 

LB_20240921_szuperkoncert_0047
T Danny Fotó: Ladóczki Balázs

T. Danny-t már egy ideje csak maszkban láthatja a közönség, miután látványosan eldeformálódott az orra, amit az az előadó egy sportsérüléssel magyarázott. Ezt azonban sokan nem hitték el, nemcsak a rosszakarói közül, de aggódó rajongói közül sem, így egyre többen pletykáltak arról, hogy a rapper kábítószer-fogyasztása állhat a látványos fogyás, valamit az orra állapota mögött. 

Most úgy látszik, hogy a gyanújuk beigazolódott, ami maga Horváth László erősített meg a közösségi oldalán. 

A hír igaz, a népszerű popsztárt, T. Danny-t kábítószer-ügyben gyanúsítja a rendőrség 

- írta Facebook-oldalán Horváth László, kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos.

Hozzátette:

Az ő zenéiből is áradnak a kábítószeres utalások, a kábítószeres életmód népszerűsítése, most mégsem az elégtétel hangján kell megszólalni. Őszintén bízom benne, hogy ez a helyzet esélyt teremt számára helyes döntéseket hozni a saját jövőjét és egészségét illetően.

 

 

