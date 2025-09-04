Elképesztő eredményeket ért el a Delta Program a drogkereskedelem felszámolásában

Elégedett a rendőrség és a kormány a márciusban, a kábítószer-kereskedelem felszámolására létrehozott Delta Program eredményeivel. Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos kifejtette: az eredmények azt igazolják, hogy a Delta Program folyamatos és intenzív jelenléte szükséges, indokolt, és megkerülhetetlen a kábítószer-kereskedelem felszámolásában.
A kezdetek óta egészen a múlt hétig, 6134 büntetőeljárás indult. Alig 6 hónap alatt több, mint 1 tonna kábítószert vontak ki a feketepiacról, a drogkereskedelemmel kapcsolatos lefoglalt vagyon értéke pedig megközelítőleg 900 millió forint.
A program akcióiban eddig 22 ezer rendőr vett részt.
- Kezdeményezzük a Kábítószer-ellenes Települések Szövetségének létrejöttét. Ehhez a szervezethez azok a települések csatlakozhatnak, melyek saját maguk is aktívan segíteni szeretnék a rendészeti munkát a drogok közösségükből való kiszorításában – mondta a kormánybiztos.
A cél érdekében megszülettek azok az intézkedések, melyeknek köszönhetően a civil szervezetek és a szakértők visszatérhetnek az iskolákba. Több egyházi szervezettel is megállapodást kötöttünk, és párbeszédet indítottunk a rendezvény- és fesztiválszervezőkkel is
– jelentette be Horváth László, és hangsúlyozta: fontos kinyilvánítani, hogy minden kábítószer mögött a szervezett bűnözés áll. Itt nincs kivétel.
- Aki a kábítószer-használatot népszerűsíti, a drogkereskedőknek épít piacot. A kábítószer-kereskedőknek pedig egyetlen matematikai képletük van: minél több függő ember, annál több bevétel – magyarázta a szakpolitikus, aki különösen ártalmasnak tartja azokat a filmeket és médiatartalmakat, melyek a drogokat, a sikeres élet velejáróinak állítják be.
- A kábítószeres életmód valójában nem sikeres életet, hanem halált és pusztulást eredményez – szögezte le Horváth László.
