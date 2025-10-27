T. Danny rejtélyes üzenetet küldött: beszólt a rosszakaróinak is

Telegdy Dániel Márton, azaz T. Danny neve az utóbbi időben egyet jelent a titokzatos stílussal, a maszkos megjelenéssel és a következetes zenei fejlődéssel. Az Instagram-oldalán az utóbbi napokban újra felpörgött az élet: ismerősök, rajongók, barátok osztottak meg róla vicces, ikonikus képeket, mondtak neki hálát, miközben ő maga sem maradt csendben. A rapper születésnapja alkalmából egy különleges hálaüzenetet osztott meg, ami mélyen megérintette a követőit, és kérdéseket is hagyott bennük...

T. Danny a hétvégén ünnepelte a születésnapját (Fotó: Instagram/T. Danny)

T. Danny születésnapi posztja körül forr a levegő

Az Instagramon tűnt fel először T.Danny legújabb bejegyzése, amelyben megköszönte a rengeteg jókívánságot és szeretetet, amit kapott.

Köszönöm mindenkinek a jókívánságokat, szeretést! A többiek meg mulassák csak ki magukat, nyugodtan. Nem soká jövök...

A néhány soros poszt alatt több ezer kedvelés és komment gyűlt össze rövid idő alatt. A rajongók azonnal találgatni kezdtek: mit is jelenthet pontosan az a bizonyos „nem soká jövök” üzenet? Sokan új zenét, mások pedig egy teljesen új korszak kezdetét sejtik a titokzatos sorok mögött.

Régi képek, új arc – maszk nélkül is megmutatta magát

Bár Danit az elmúlt időszakban szinte mindig maszkban láthattuk, most újra megmutatta az arcát, vagyis arcának egy részét. Egyik legfrissebb fotóján – amelyet szülinapja után osztott meg – a rajongók szerint újra önmagát adja, természetesen, szabadon, mégis rejtélyesen.

Érdekesség, hogy a baráti körében is feltűntek maszkos képek, mintha ezzel tisztelegnének a rapper ikonikussá vált stílusa előtt.

T. Danny Instagram-oldalán mutatta meg magát az ikonikus maszk nélkül (Fotó: Instagram/T. Danny)

Gyerekkori fotók és rajongói köszöntések

A születésnap apropóján nemcsak új képek, hanem gyerekkori felvételek is előkerültek. Rajongók és barátok egyaránt nosztalgiáztak: a közösségi médiát elárasztották a régi emlékek, fellépések, sőt, néhányan az első videoklipekből is mutattak képeket.

Az online közösség pedig megható üzenetekkel árasztotta el a rappert.

Köszönjük neked ezt az idei szezont, Arénától a Vecsési koncertig. Egy igazi terapeuta vagy nekünk. Hálásak vagyunk, hogy sok sebet gyógyítasz be a zenéiddel/koncertjeiddel úgy, hogy azokat nem te okoztad! Nagyon szeretünk es történjen bármi, MI rajongók mindig mögötted leszünk és támogatunk! Boldog szülinapot!

Mit üzenhetett T. Danny a rejtélyes sorokkal?

A legtöbben abban bíznak, hogy a „nem soká jövök” egy új dal vagy akár egy teljes album bejelentése lehet. Mások szerint egy közelgő fellépés vagy videóklip állhat a háttérben.

Akármi is készül, egy biztos: a titokzatos üzenet, a maszk nélküli fotó és a hálás szavak együtt egy új fejezet kezdetét sejtetik az előadó életében.