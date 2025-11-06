Nótár Mary megsérült Sztárban Sztár színpadán – senkinek sem tűnt fel, de baleset érte a produkciója alatt

Nótár Mary neve évek óta egyet jelent a szenvedéllyel és a profizmussal. Az énekesnő most azonban a szó legszorosabb értelmében is „vérét adta” a színpadon – egy apró, de fájdalmas baleset árnyékolta be legutóbbi fellépését a Sztárban Sztár All Stars élő show-jában.

A Sztárban Sztár színpada veszélyes terep volt a mezítlábas Nótár Mary számára, de végül nem ez okozott sérülést (Fotó: Mediaworks Archív)

A Sztárban Sztár színpadán érte a baleset

A Sztárban Sztár legutóbbi adásban Nótár Mary Toni Braxton bőrébe bújva adott elő egy érzelmes, szívbemarkoló dalt. Bár a közönség és a Sztárban Sztár zsűri vegyesen fogadta a produkciót, a pontszámok alapján gond nélkül továbbjutott. A zsűri ugyanakkor kritizálta, amiért nem mutatja meg igazán a mélyebb érzelmeit, a fájdalmát a színpadon. Pedig, mint később kiderült, Mary valódi fájdalommal énekelt – szó szerint.

A produkció során ugyanis egy peches mozdulat miatt beletérdelt egy LED sínbe, amit csak az adás után árult el a közösségi oldalán.

Na ez volt az a rész, amikor valódi fájdalommal énekeltem. Egy LED sínbe beletérdeltem.

– írta humorosan az Instagramon, de a nevetés mögött komoly kellemetlenség lapult.

A produkció alatt hosszan térdelnie kellett, és a jelenet hitelessége érdekében nem mozdulhatott el. A fájdalom azonban segíthetett neki abban, hogy végre átadja magát a fájdalmas érzelmeknek. Szerencsére a sérülés nem súlyos, de a történtek után minenképpen dícséret illeti Mary-t a profi hozzáállásáért.

Az énekesnő csak utólag említette, hogy mi történt vele éneklés közben (Fotó: Mediaworks Archív)

Fontos elhatározásra jutott

A Nótár Mary Sztárban Sztár szereplése az utóbbi hetekben nemcsak a szakmai, hanem az emberi oldalát is megmutatta. Az énekesnő az utóbbi időben elképesztően keveset pihen: idén mindössze kilenc szabadnapja volt, és a Sztárban Sztár All Stars 2025-ös próbái és egyéb fellépései mellett alig jut ideje a szeretteire.

A Borsnak elárulta, hogy a műsor után nagy változást tervez:

Most tényleg nagyon komolyan elhatároztam, hogy a műsor után minden dolgomat úgy fogom csinálni, hogy a család lesz mindenek felett. (…) Nem akarok lemaradni a fontos családi pillanatokról!

– mondta korábban a Borsnak.

Az énekesnő optimistán tekint előre, és immár a lejobb hét énekes között lép a színpadra a Sztárban Sztár vasárnap esti élő show-jában.