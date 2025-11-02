Sztárban Sztár All Stars: Szívszorító – döntött Nótár Mary, a családjáról van szó

Az ország legnagyobb házibulijának tizenegyedik évadában az előző szériák legendás versenyzői hétről hétre újra összecsapnak, hogy kiderüljön ki nyeri el közülük a legsokoldalúbb előadónak járó elismerést. Az énekesek fantasztikus produkciókkal álltak a TV2 Sztárban Sztár 2025 színpadára az elmúlt hetekben, csak úgy záporoztak a zsűripultból a 10 pontok. Nótár Mary is maximális 40 pontot kapott Pásztor Anna utánzására, a komoly üzenetet hordozó Márti dalát énekelte, ami a lelke mélyéig hatolt.
A mulatós zene koronázatlan királynője rendíthetetlenül menetel előre a TV2 sikerműsorában. Az énekesnő örül, hogy újabb és újabb oldalát mutathatja meg a Sztárban sztár zsűrijének és a nézőknek, de azt nem tagadja, hogy a fellépések és a műsor miatt szinte semmire sem marad ideje. Ezért is ütötte szíven a múlt heti feladata, ami arról szól, hogy nem szabad hagyni, hogy elmenjen mellettünk az élet.
"Minden évben nagy-nagy fogadalmam, hogy több időt töltök a szeretteimmel" – kezdte a Borsnak Nótár Mary, aki hozzátette:
Most tényleg nagyon komolyan elhatároztam, hogy a műsor után minden dolgomat úgy fogom csinálni, hogy a család lesz mindenek felett. Mert ők azok, akik alkalmazkodnak mindig hozzám, ha úgy van, eltoljuk a szülinapokat, de én ezt már nem szeretném, mert az életben a legfontosabb dolog a család! Szeretnék mostantól több időt velük tölteni, kikapcsolódni, nem akarok lemaradni a fontos családi pillanatokról! Annyira kiszámíthatatlan az élet, sose lehet tudni kivel mi történik, ezért fontos, hogy annyi időt töltsünk a szeretteinkkel, amennyit lehet!
A rengeteg elfoglaltságom miatt utoljára nyáron voltunk a temetőben, de ez persze nem azt jelenti, hogy nem gondolok korán elvesztett édesanyámra, vagy elhunyt nagymamámra, aki felnevelt. De halottak napján szánunk időt arra, hogy kimenjünk megint a temetőbe, meglátogassuk őket, rendbe szedjük a sírokat, viszünk szép virágot, megemlékezünk. Nyilván fájó ez mindenki számára, de az élet megy tovább, viszont itt maradnak nekünk a szép emlékek!
