Sztárban Sztár All Stars: Szívszorító – döntött Nótár Mary, a családjáról van szó

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 02. 18:00
Ebben az évben mindössze 9 pihenőnapja volt a roma énekesnőnek, a munkája mellett alig jutott ideje arra, hogy a szeretteivel legyen, hogy éljen. A fellépések és a Sztárban Sztár All Stars műsor miatt Nótár Mary-nek minden perce be van osztva, ezért most komoly döntést hozott.
Az ország legnagyobb házibulijának tizenegyedik évadában az előző szériák legendás versenyzői hétről hétre újra összecsapnak, hogy kiderüljön ki nyeri el közülük a legsokoldalúbb előadónak járó elismerést. Az énekesek fantasztikus produkciókkal álltak a TV2 Sztárban Sztár 2025 színpadára az elmúlt hetekben, csak úgy záporoztak a zsűripultból a 10 pontok. Nótár Mary is maximális 40 pontot kapott Pásztor Anna utánzására, a komoly üzenetet hordozó Márti dalát énekelte, ami a lelke mélyéig hatolt. 

Sztárban Sztár
A Sztárban Sztár All Stars zsűrije múlt héten is 40 pontot adott Nótár Mary produkciójára (Fotó: Török Gergely Ádám /  Bors)


Sztárban Sztár: Nótár Mary komoly döntést hozott

A mulatós zene koronázatlan királynője rendíthetetlenül menetel előre a TV2 sikerműsorában. Az énekesnő örül, hogy újabb és újabb oldalát mutathatja meg a Sztárban sztár zsűrijének és a nézőknek, de azt nem tagadja, hogy a fellépések és a műsor miatt szinte semmire sem marad ideje. Ezért is ütötte szíven a múlt heti feladata, ami arról szól, hogy nem szabad hagyni, hogy elmenjen mellettünk az élet. 

"Minden évben nagy-nagy fogadalmam, hogy több időt töltök a szeretteimmel" – kezdte a Borsnak Nótár Mary, aki hozzátette:

Most tényleg nagyon komolyan elhatároztam, hogy a műsor után minden dolgomat úgy fogom csinálni, hogy a család lesz mindenek felett. Mert ők azok, akik alkalmazkodnak mindig hozzám, ha úgy van, eltoljuk a szülinapokat, de én ezt már nem szeretném, mert az életben a legfontosabb dolog a család! Szeretnék mostantól több időt velük tölteni, kikapcsolódni, nem akarok lemaradni a fontos családi pillanatokról! Annyira kiszámíthatatlan az élet, sose lehet tudni kivel mi történik, ezért fontos, hogy annyi időt töltsünk a szeretteinkkel, amennyit lehet!

Halottak napján megy a temetőbe

A Sztárban Sztár All Stars kilencedik élő show-ja november másodikára esik. 

A rengeteg elfoglaltságom miatt utoljára nyáron voltunk a temetőben, de ez persze nem azt jelenti, hogy nem gondolok korán elvesztett édesanyámra, vagy elhunyt nagymamámra, aki felnevelt. De halottak napján szánunk időt arra, hogy kimenjünk megint a temetőbe, meglátogassuk őket, rendbe szedjük a sírokat, viszünk szép virágot, megemlékezünk. Nyilván fájó ez mindenki számára, de az élet megy tovább, viszont itt maradnak nekünk a szép emlékek!

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
