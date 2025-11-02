Lékai-Kiss Ramónát megrázta Horváth Tomi dala: "Ezt nem lehet elégszer megköszönni"

Érzelmes produkcióval lépett színpadra Horváth Tamás a Sztárban Sztár All Stars kilencedik élő showjának színpadára. A 33 éves énekes a 4S Street együttes nagysikerű dalát, a Mesélek a bornak című számot adta elő azok után, hogy őszinte vallomást tett. Horváth Tomi a produkciója előtti kisfilmjében ugyanis elmesélte: a dal teljesen visszarepítette őt a gyerekkorába. Abba a szegényes, romos parasztházba, ahol édesanyjával és nagypapájával élt Tamásiban. Oda, ahol kályhán melegítették a vizet és lavórban volt csupán a fürdés. Mégis, minden gondterhelt pillanat ellenére kiemlelte, emlékekben rendkívül gazdag gyerekkorral rendelkezik.

Sztárban Sztár: Horváth Tamás érzelmes dallal állt színpadra Fotó: MEDIAWORKS

Sztárban Sztár All Stars: Horváth Tomi a gyerekkorába repült vissza a dallal

Nagyon sok problémám volt önmagammal

– vallotta be az énekes, hozzátéve, sokáig nem akart szembenézni a múltjával, nehezen ment számára traumái feldolgozása. Keményen dolgozott azonban ezeken, és ez az előadása során is meglátszott, amely Lékai-Kiss Ramónát is megérintette:

Nálam mélyre megy ez a dal, mert néha tényleg én is azt érzem, hogy nagyon messze vagyok valamitől ebben a fura világban, és csak úgy lebegek, és akkor ott vannak a családtagjaim és a barátiam, akik elkapnak, és akkor minden rendben van. És ezt nem lehet elégszer megköszönni

– árulta el a Sztárban Sztár zsűrije, aki a három másik ítésszel együtt 9-9 ponttal díjazta a produkciót, amely így összesen 36 pontot kapott azok után, hogy Liptai Claudia közölte: ez volt az énekes egyik legjobb előadása az évadban.