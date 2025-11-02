Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Lékai-Kiss Ramónát megrázta Horváth Tomi dala: "Ezt nem lehet elégszer megköszönni"

Horváth Tamás
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 02. 21:05
Lékai-Kiss RamónaSztárban Sztár All Stars
Az énekes mély érzelmeket váltott ki a színpadon.
Érzelmes produkcióval lépett színpadra Horváth Tamás a Sztárban Sztár All Stars kilencedik élő showjának színpadára. A 33 éves énekes a 4S Street együttes nagysikerű dalát, a Mesélek a bornak című számot adta elő azok után, hogy őszinte vallomást tett. Horváth Tomi a produkciója előtti kisfilmjében ugyanis elmesélte: a dal teljesen visszarepítette őt a gyerekkorába. Abba a szegényes, romos parasztházba, ahol édesanyjával és nagypapájával élt Tamásiban. Oda, ahol kályhán melegítették a vizet és lavórban volt csupán a fürdés. Mégis, minden gondterhelt pillanat ellenére kiemlelte, emlékekben rendkívül gazdag gyerekkorral rendelkezik. 

Sztárban Sztár: Horváth Tamás érzelmes dallal állt színpadra.
Sztárban Sztár: Horváth Tamás érzelmes dallal állt színpadra  Fotó: MEDIAWORKS

Sztárban Sztár All Stars: Horváth Tomi a gyerekkorába repült vissza a dallal

 

Nagyon sok problémám volt önmagammal

– vallotta be az énekes, hozzátéve, sokáig nem akart szembenézni a múltjával, nehezen ment számára traumái feldolgozása. Keményen dolgozott azonban ezeken, és ez az előadása során is meglátszott, amely Lékai-Kiss Ramónát is megérintette: 

Nálam mélyre megy ez a dal, mert néha tényleg én is azt érzem, hogy nagyon messze vagyok valamitől ebben a fura világban, és csak úgy lebegek, és akkor ott vannak a családtagjaim és a barátiam, akik elkapnak, és akkor minden rendben van. És ezt nem lehet elégszer megköszönni 

– árulta el a Sztárban Sztár zsűrije, aki a három másik ítésszel együtt 9-9 ponttal díjazta a produkciót, amely így összesen 36 pontot kapott azok után, hogy Liptai Claudia közölte: ez volt az énekes egyik legjobb előadása az évadban.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
