Lékai-Kiss Ramóna: "Féltem, hogy kivezettetnek a stúdióból"

Lékai-Kiss Ramóna
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 02. 19:35
Rami maga is beismerte: igencsak kevés ruhában jelent meg a stúdióban. De Hajós András töke is szóba került.

A Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évadának kilencedik élő adása ismét igencsak pikáns szóváltásokkal indult. Miközben Till Attila ismertette a megújult, szigorúbb szabályokat, Liptai Claudia megjegyezte, hogy ha valaki kiesne, azt bizony elrejti majd a hajkoronájában, aztán a jövő héten, amikor már senki sem számít rá, előadja. Ezt követően kolléganőjére, Lékai-Kiss Ramónára nézett a tévés, és szettjét látva megjegyezte: "Ramónának sikerült megtalálni a Louvre-ból ellopott ékszereket!"

Sztárban Sztár All Stars: Rami beismerte, igencsak merész ruhát adtak rá

Rami a TV2 stúdiójában rögtön el is kezdte számolni a gyűrűit ezt követően, de végül csak kilencig jutott, ami szerinte nem is olyan sok. Cserébe megemlítette, hogy dekoltázsban erős ruhát kapott a műsor stylistjaitól. 

Csak kilenc gyűrű van rajtam, viszont annál kevesebb ruhát sikerült felvenni!

Hozzátette: ebből már múlt héten is volt egy kisebb problémája, ugyanis itt volt az apukája, aki szóvá is tette neki, hogy túlságosan rövid a szoknyája.

"Most keresztapukám is itt van, de nem mertem nekik köszönni, hátha kivezettetnek a stúdióból" – folytatta a gondolatmenetet.

Claudia egyébként nem csak Lékai-Kiss Ramónának dobta fel a labdát, de Hajós Andrásnak is, ugyanis kicsit később, amikor szóba került, hogy a műsor mégiscsak halloween hétvégéjén van, feltette a kérdést, hogy a Dalfutár műsorvezetőjének mennyire vastag a töke.

"Nem vastag, de zöld" – választolt magabiztosan Hajós. Szerencsére vizuális megerősítést nem kaptunk a témában, bár emiatt alighanem a teljes nézőtábor rendkívül hálás.

