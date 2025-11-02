Leleplezte magát Liptai Claudia: ilyen ruhakölteményben várja a ma esti Sztárban Sztárt

Közeleg a Sztárban Sztár All Stars idei évadának kilencedik adása, amelyre az énekesek mellett a zsűritagok is gőzerővel készülődnek. Liptai Claudia adásról adásra ámítja el követőit és rajongóit csodás ruhakölteményeivel, melyeket Kiss Márk tervezővel már jó előre kitervelnek, elkészítenek. Folyamatosan játszanak az anyagokkal, színekkel és formákkal, és ez most sem lesz másként. Claudia ugyanis elárulta, a világhírű Vivienne Westwood brit tervező munkásságát idézik majd meg rendkívül különleges megjelenésével.

Liptai Claudia ismét extravagáns ruhakölteményben várja a Sztárban Sztár All Stars élő show-ját Fotó: MATE KRISZTIAN

Liptai Claudia ilyen ruhakölteményben várja a Sztárban Sztár All Stars kilencedik adását

Valami nagyon izgalmas következik. Ma azoknak fogunk kedvezni, akik szeretik a furcsább, dekadensebb vonalat

– kezdi videójában a színésznő, kiemelve, Vivienne Westwood brit divattervező valójában a punk stílus nagyasszonya volt, aki alkotásaiban gyakran a férfi és női ruhákat ötvözte. Ma este Claudia is egy olyan ruhát ölt majd magára, amiben van tüll, férfiszövet, kockás anyag és csíkos férfiing is.

Az igen, ez tényleg extravagáns lett, de nagyon szuperül áll rajtad, mint minden!

"Szuper ruha, jobb, mint a többi."

De jól néz ki, ebben aztán van szakmai kihívás

– érkeztek a dicsérő kommentek és bókok az alkotást látva.