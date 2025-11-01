Összeszorul a szív: Liptai Claudia elárulta, miért nem jár már évek óta a temetőbe

Liptai Claudia, Mindenszentek alkalmából egy igazán érzelemdús bejegyzést osztott meg közösségi oldalán.

Liptai Claudia évek óta nem jár temetőbe

Fotó: Bors

A színésznő, aki már több szerettét is elvesztette, megnyílt arról, miért nem jár évek óta a temetőbe, pedig gyermekkorában ez a családjukban megszokott rutin volt.

Claudia az Facebook-bejegyzéséhez csak egy angyalszobor képét tette, ám hosszasan kifejtette gondolatait: