Összeszorul a szív: Liptai Claudia elárulta, miért nem jár már évek óta a temetőbe

Liptai Claudia, Mindenszentek alkalmából egy igazán érzelemdús bejegyzést osztott meg közösségi oldalán.
A színésznő, aki már több szerettét is elvesztette, megnyílt arról, miért nem jár évek óta a temetőbe, pedig gyermekkorában ez a családjukban megszokott rutin volt.
Claudia az Facebook-bejegyzéséhez csak egy angyalszobor képét tette, ám hosszasan kifejtette gondolatait:
Bevallom, nem járok temetőbe. Pedig édesanyám rengetegszer elvitt Balatonszepezden a nagymamához és a nagypapához. Talán pont ezért képtelen vagyok rá, hiszen most már 16 éve ő is ott nyugszik. Sokszor gondolkoztam rajta, vajon miért lehet ez így. Minden bizonnyal van benne valamilyen fajta tagadás. Az én halottaim a lelkemben mindannyian élők. És talán ha ott állnék, túlságosan arculcsapna a valóság. Én így dolgozom fel. Mindenki máshogy teszi. Úgyhogy csak azt tudom mondani: ezen a napon és minden napon szeressünk, öleljünk, és mondjuk el, mit érzünk. "'Sem a szív, sem az elme nem fogja elfogadni soha, hogy van örök elmúlás és halál. Tudod, miért? Azért, mert nem igaz! A szeretet nem múlik el soha, és az élet, bár átváltozik, de örök! És akit igazán önmagunknak érzünk, halhatatlan.'
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.