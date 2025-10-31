Könnyek között: Péterffy Lili Lelle nem heverte ki a Sztárban Sztár All Stars kiesését

A múlt heti élő show után újabb tehetséges énekes búcsúzott a népszerű TV2-es műsortól. A Sztárban Sztár kiesők listájára ezúttal Péterffy Lili Lelle neve került fel, aki különösen nehezen élte meg a műsortól való búcsút.

A Sztárban Sztár színpadon igazán forró hangulatot idézett Péterffy Lili Lelle (Fotó: Mediaworks Archív)

Sztárban Sztár: Megható üzenet a kiesés után

A Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évadában mindenki tudta, hogy hatalmas lesz a tét, hiszen a korábbi évadok legjobbjai tértek vissza. Péterffy Lili Lelle, aki ezúttal Britney Spears bőrébe bújt, minden alkalommal megmutatta, hogy képes újra és újra megújulni a színpadon. A Sztárban Sztár zsűri ezúttal azonban vegyes véleménnyel volt a produkcióról, Liptai Claudia egyenesen szörnyűnek nevezte a helyzetet, mert nem hallotta ki a produkcióból a Lili által alakított amerikai popdívát . Minden igyekezetével és a rajongói szavazatok ellenére a múlt vasárnapi adás után ő volt az, akinek búcsúznia kellett – és a döntés láthatóan mélyen megérintette az énekesnőt.

A kiesés után Lili a Bors újságírójának is könnyek között mesélt arról, mennyire nehezen válik meg a műsortól. Bár már négy nap eltelt az élő show óta, még mindig nem tudta elengedni a verseny izgalmait. Instagram-oldalán egy hosszú, megható videóban beszélt érzéseiről, a verseny utáni napokról és a jövőbeli terveiről.

Nagyon köszönöm, hogy ti is úgy gondoljátok, hogy nem most kellett volna kiesnem

– mondta könnybe lábadt szemmel. Hozzátette:

Nagyon szomorú vagyok, dolgoznak bennem a folyamatok, de valamiért így kellett lennie.

Péterffy Lili Lelle Sztárban Sztáros alakításai során számos arcát megmutatta (Fotó: Máté Krisztián)

„Nagyon hiányzik a verseny, meg a többiek”

A fiatal énekesnő elmondta, hogy minden hétnek megvolt a maga ajándéka, leckéje és tanulnivalója, amelyben fejlődhetett, és különösen nehéz számára ebből az intenzív tempóból visszatérni a hétköznapokba.

Nagyon hiányzik a verseny, meg a többiek. (...) Hiába bújtam el az elmúlt öt évben a DJ-pult mögé, ez a műsor segített újra megtalálni a hangomat.

Lili azzal zárta videóját, hogy rengeteg új aktivitással készül, így a követői mind az Instagramon, mind a színpadon számíthatnak tőle újdonságokra. Úgy tűnik, bár a Sztárban Sztár kiesők közé került, Péterffy Lili Lelle számára ez csupán egy új kezdet.