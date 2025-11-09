"Vissza nem térő pillanat" - Liptai Claudia fontos hírt közölt a Sztárban Sztárral kapcsolatban

Ízelítő videót osztott meg Liptai Claudia a Sztárban Sztár All Stars extra produkciójával kapcsolatban. A műsorvezető és színésznő ugyanis a világhírű ABBA együttes egyik tagjaként lép majd színpadra a tizedik élő show során a hétvégén, november 9-én. Mint mi is megírtuk, a zsűri egy különleges, plusz előadással szórakoztatja majd a közönséget. Ebben pedig Claudia mellett Lékai-Kiss Ramóna, Hajós András és Stohl András egyaránt részt vesz.

Különleges extra produkció várható a Sztárban Sztár All Starsban / Fotó: MEDIAWORKS

Különleges extra produkció várható a Sztárban Sztár All Starsban

Ha nevetni akartok, ha látni akarjátok, ahogyan a Sztárban Sztár zsűrije egy egészen új formáját mutatja, ha azt akarjátok, hogy kiégjen a retinátok egy ritka, vissza nem térő pillanattól, akkor nézzétek vasárnap este a Sztárban Sztár élő műsorát, mert a zsűri erre az egy alkalomra összeáll egy extra produkcióra

- osztott meg egy videót a produkció egy-egy apró részletéről, amelyet látva követői sem tudták szó nélkül hagyni a látottakat:

Ez oltári jó lesz.

"Nagyon kíváncsi vagyok Clau, jók lesztek, azt garantálom!"

Szerintem fetrengünk majd a röhögéstől. Előre köszönöm a produkciót

- jegyezték meg komment szekciójában.

A videó IDE kattintva érhető el.