"Vissza nem térő pillanat" - Liptai Claudia fontos hírt közölt a Sztárban Sztárral kapcsolatban

Ízelítő videót osztott meg Liptai Claudia a Sztárban Sztár All Stars extra produkciójával kapcsolatban. A műsorvezető és színésznő ugyanis a világhírű ABBA együttes egyik tagjaként lép majd színpadra a tizedik élő show során a hétvégén, november 9-én. Mint mi is megírtuk, a zsűri egy különleges, plusz előadással szórakoztatja majd a közönséget. Ebben pedig Claudia mellett Lékai-Kiss Ramóna, Hajós András és Stohl András egyaránt részt vesz.
Ha nevetni akartok, ha látni akarjátok, ahogyan a Sztárban Sztár zsűrije egy egészen új formáját mutatja, ha azt akarjátok, hogy kiégjen a retinátok egy ritka, vissza nem térő pillanattól, akkor nézzétek vasárnap este a Sztárban Sztár élő műsorát, mert a zsűri erre az egy alkalomra összeáll egy extra produkcióra
- osztott meg egy videót a produkció egy-egy apró részletéről, amelyet látva követői sem tudták szó nélkül hagyni a látottakat:
Ez oltári jó lesz.
"Nagyon kíváncsi vagyok Clau, jók lesztek, azt garantálom!"
Szerintem fetrengünk majd a röhögéstől. Előre köszönöm a produkciót
- jegyezték meg komment szekciójában.
A videó IDE kattintva érhető el.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.