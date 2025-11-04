Lékai-Kiss Ramóna: „Volt, hogy embrió pózban sírtam az ágyamban” – őszintén vallott mélypontjairól a Sztárban Sztár zsűritagja

A Sztárban Sztár All Stars kulisszái mögött ritkán látott őszinteséggel nyílt meg Lékai-Kiss Ramóna, aki elárulta, milyen belső küzdelmeket él át időnként, és mi segíti abban, hogy újra és újra talpra álljon. A televíziós sztár nemcsak karrierjéről, hanem a magánéletét érintő kihívásokról is mesélt.
A Sztárban Sztár All Stars adása után a Bors újságírója arról kérdezte Lékai-Kiss Ramónát, hogy a műsorban elhangzott kijelentése – miszerint néha „elszáll”, és ilyenkor a családja, barátai segítik visszatalálni önmagához – milyen személyes élményeken alapul. A színésznő nem titkolta, hogy a reflektorfényben élni nem mindig könnyű, és voltak időszakok, amikor komolyan meg kellett küzdenie önmagával.
Nagyon felgyorsult világban élünk, amelyben sok dolgunk van – nem panaszkodom, szerencsés vagyok, hogy azt csinálom, amit szeretek, de a legtöbben sokfelé vagyunk az életben, és magunkra nincs elég időnk. Én is elveszek a rengetegben időnként
– mesélte Ramóna a Borsnak. Hozzátette, ilyenkor mindig akad egy biztos pont az életében, aki segít neki újra összerakni a darabokat: „Akár a fiam, a férjem, a családom vagy a barátaim – mindig van valaki, aki erőt ad és emlékeztet az élet nagyszerűségére, és képes motiválni engem.”
A műsorvezető bevallotta, volt, hogy egészen fiatalon, 17–18 évesen „elszállt” a sikertől.
Amikor bekerültem a tévébe, elrugaszkodtam a valóságtól. Szerencsére apukám leültetett, kaptam egy jó nagy fejmosást, és józan észhez tértem. Fontos, hogy legyen valaki, aki mer szólni a környezetünkből, legyen az rokon, vagy barát, s visszarángat minket a földre
– emlékezett vissza mosolyogva.
De nemcsak a siker okozta elszállást sorolta a nehézségek közé: bizony a nyilvánossággal járó folytonos kitettség is begyűrűzött Rami életébe, és bevallotta, a negatív kommentek mélyen érintették.
Megesett, hogy annyira befolyásolták az életemet, hogy volt, hogy embrió pózban sírtam az ágyamban. Aztán kellett egy újraindítás, amit a család és a barátok adtak meg nekem.
A beszélgetés során szóba került az is, hogy ezúttal miért volt visszafogottabb a hetek óta tapasztalható csipkelődés közte és Liptai Claudia között. Vajon megelégelték a sokszor humoros adok-kapokot, vagy köze lehet ahhoz, hogy Lékai-Kiss Ramóna férje –aki mostanság többször szóba került a műsorban– leült beszélni a színésznővel, hogy bizony már őt is leszólítják az utcán a műsorban elhangzottak kapcsán? Rami elárulta, hogy ebben bizony semmilyen tudatos döntés nem volt:
Valószínűleg a hétvége hangulata, mindenszentek és halottak napja miatt alakult ez most így, de a szurkapiszka nem tűnt el, ez hozzátartozik a mi négyesünkhöz, a Sztárban Sztár zsűri dinamikájához.
A Sztárban Sztár kieső versenyzőinek távozása rendre megérintik Ramónát is, és az ezúttal távozó Mészáros Árpád Zsoltot is nehezen engedte el. A verseny azonban egyre jobban kiéleződik, és már csak hét énekes áll színpadra a héten, hogy bizonyítsa, hogy ő a Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évadának legtehetségesebb átalakuló kaméleonja.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.