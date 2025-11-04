Lékai-Kiss Ramóna: „Volt, hogy embrió pózban sírtam az ágyamban” – őszintén vallott mélypontjairól a Sztárban Sztár zsűritagja

A Sztárban Sztár All Stars kulisszái mögött ritkán látott őszinteséggel nyílt meg Lékai-Kiss Ramóna, aki elárulta, milyen belső küzdelmeket él át időnként, és mi segíti abban, hogy újra és újra talpra álljon. A televíziós sztár nemcsak karrierjéről, hanem a magánéletét érintő kihívásokról is mesélt.

A Sztárban Sztár zsűritagja fontosnak tartja, hogy merjünk a hullámvölgyekről is beszélni (Fotó: Mediaworks Archív)

A Sztárban Sztár zsűritagja értett a fejmosásból

A Sztárban Sztár All Stars adása után a Bors újságírója arról kérdezte Lékai-Kiss Ramónát, hogy a műsorban elhangzott kijelentése – miszerint néha „elszáll”, és ilyenkor a családja, barátai segítik visszatalálni önmagához – milyen személyes élményeken alapul. A színésznő nem titkolta, hogy a reflektorfényben élni nem mindig könnyű, és voltak időszakok, amikor komolyan meg kellett küzdenie önmagával.

Nagyon felgyorsult világban élünk, amelyben sok dolgunk van – nem panaszkodom, szerencsés vagyok, hogy azt csinálom, amit szeretek, de a legtöbben sokfelé vagyunk az életben, és magunkra nincs elég időnk. Én is elveszek a rengetegben időnként

– mesélte Ramóna a Borsnak. Hozzátette, ilyenkor mindig akad egy biztos pont az életében, aki segít neki újra összerakni a darabokat: „Akár a fiam, a férjem, a családom vagy a barátaim – mindig van valaki, aki erőt ad és emlékeztet az élet nagyszerűségére, és képes motiválni engem.”

A műsorvezető bevallotta, volt, hogy egészen fiatalon, 17–18 évesen „elszállt” a sikertől.

Amikor bekerültem a tévébe, elrugaszkodtam a valóságtól. Szerencsére apukám leültetett, kaptam egy jó nagy fejmosást, és józan észhez tértem. Fontos, hogy legyen valaki, aki mer szólni a környezetünkből, legyen az rokon, vagy barát, s visszarángat minket a földre

– emlékezett vissza mosolyogva.

Lékai-Kiss Ramóna az elmúlt 20 évben nagy utat jár be a médiában is (Fotó: Mediaworks Archív)

„A szurkapiszka nem tűnt el”

De nemcsak a siker okozta elszállást sorolta a nehézségek közé: bizony a nyilvánossággal járó folytonos kitettség is begyűrűzött Rami életébe, és bevallotta, a negatív kommentek mélyen érintették.

Megesett, hogy annyira befolyásolták az életemet, hogy volt, hogy embrió pózban sírtam az ágyamban. Aztán kellett egy újraindítás, amit a család és a barátok adtak meg nekem.

A beszélgetés során szóba került az is, hogy ezúttal miért volt visszafogottabb a hetek óta tapasztalható csipkelődés közte és Liptai Claudia között. Vajon megelégelték a sokszor humoros adok-kapokot, vagy köze lehet ahhoz, hogy Lékai-Kiss Ramóna férje –aki mostanság többször szóba került a műsorban– leült beszélni a színésznővel, hogy bizony már őt is leszólítják az utcán a műsorban elhangzottak kapcsán? Rami elárulta, hogy ebben bizony semmilyen tudatos döntés nem volt:

Valószínűleg a hétvége hangulata, mindenszentek és halottak napja miatt alakult ez most így, de a szurkapiszka nem tűnt el, ez hozzátartozik a mi négyesünkhöz, a Sztárban Sztár zsűri dinamikájához.

A Sztárban Sztár kieső versenyzőinek távozása rendre megérintik Ramónát is, és az ezúttal távozó Mészáros Árpád Zsoltot is nehezen engedte el. A verseny azonban egyre jobban kiéleződik, és már csak hét énekes áll színpadra a héten, hogy bizonyítsa, hogy ő a Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évadának legtehetségesebb átalakuló kaméleonja.