Ebben a pillanatban érkezett a bejelentés a Sztárban Sztár All Starsról - ilyesmire még nem volt példa!

Az ország házibulijának idei All Stars évada eddig is jócskán tartogatott meglepetéseket, de ami most vasárnap jön, arra még nem volt példa. A még versenyben lévő hét énekes mellett ugyanis a Sztárban Sztár All Stars zsűrije is színpadra lép egy ikonikus ABBA dallal.

Hatalmas bejelentés érkezett a Sztárban Sztár All Starsról / Fotó: TV2

Meglepetésekkel teli adással tér vissza a Sztárban Sztár All Stars

Mondhatjuk, hogy akasztják a hóhért. A Sztárban Sztár történetében először a zsűri is kijön a pult mögül és megmutatja, mit tud. Gondoltuk, hogy ilyen kis aranyos formában megteremtjük az alkalmat arra, hogy ezúttal minket is lehessen véleményezni, ne csak mi osztogassunk pontokat

– árulta el nevetve Liptai Claudia.

Én nagyon szeretem az ABBA dalait, vasárnapra készülve pedig a fiam is rajongója lett a zenekarnak, annyit hallgattuk. Jelen pillanatban még magam sem tudom, mire számítsak, kíváncsi vagyok, mit fogunk kihozni ebből. Elég csak arra gondolni, hogy Hajós András is a csapat tagja és az egy dolog, hogy talán saját dalával sem állt színpadra hasonló műsorban, de most egy ABBA slágert fog énekelni ő is

- tette hozzá.





A zsűritagok mellett a hét versenyző is elszántan készül az élő showra. Ezúttal két dallal, egy egyéni és egy csoportos produkcióval lép színpadra vasárnap este. Dér Heni Montserrat Caballé, Nótár Mary az Apostol, Szandi Miley Cyrus, Freddie Bruno Mars, Horváth Tamás a Nirvana, Vavra Bence Vanilla Ice, míg Veréb Tomi Michael Jackson egy-egy ikonikus dalát énekli majd el. A két csoportos produkció a Spice Girls Wannabe (Nótár Mary, Szandi, Freddie, Horváth Tamás) valamint EJAE, Audrey Nuna & Rei Ami Golden (Dér Heni, Vavra Bence, Veréb Tomi) című slágere lesz.





A fergetegesnek ígérkező adás végén ezúttal is egy énekestől búcsúzunk, de hogy ki lesz az, az vasárnap este dől el. Érdemes a versenyzők produkcióit 18:55-től végig követni, és támogatni a kedvenceket akár az ingyenes TV2 Play applikáció segítségével, akár az emelt díjas telefonszámokat tárcsázva.

