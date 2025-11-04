Láthatatlan hősök és látványos átváltozások – werkfotók a Sztárban Sztár kulisszái mögül

A Sztárban Sztár All Stars múlt vasárnap új szintre lépett: a szigorú pontozási rendszerrel még nagyobb nyomás nehezedik az énekesekre. A verseny tehát fokozódik, miközben a művészek továbbra is minden képességüket bevetve próbálják lenyűgözni a zsűrit és a közönséget. A Bors most bepillantást enged a kulisszák mögé, ahol kiderül, mennyi munka és érzelem rejlik egy-egy vasárnapi adás mögött.
A Sztárban Sztár 2025-ös évada is héről hétre tartogat meglepetéseket, de a legutóbbi adásban egy nem várt fordulat is érkezett, és új szabály lépett életbe, amely teljesen felforgatta a pontozást. A Sztárban Sztár All Stars zsűritagjai mostantól csupán három alkalommal adhatnak maximális, 10 pontos értékelést adásonként, így a versenyzőknek valóban tökéletes átváltozással kell színpadra lépniük, hogy maximum pontot kapjanak. A döntés célja, hogy még jobban kiélezze a mezőnyt, és csak a legkiemelkedőbb produkciók kapjanak csúcsértékelést.
Ennek következtében vasárnap este még jobban meg kellett küzdenie a versenyzőknek a maximális elismerésért. Bár a produkciók ezúttal is látványosak voltak, a feszültség érezhetően nőtt. A Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évadának színpadán hatalmas átalakulások, ikonikus alakítások és érzelmes pillanatok váltották egymást, s a Sztárban Sztár zsűri pedig szemmel láthatóan megfontoltabban döntött, mint korábban.
A háttérben rengeteg kreatív szakember dolgozik hétről hétre azon, hogy a versenyzők hitelesen idézzék meg a legnagyobb sztárokat, ikonokat. Maszkok, sminkek, ruhák, koreográfiák és természetesen az énekhang – minden részlet a tökéletességet szolgálta. A Bors werkfotókon mutatja be, hogyan készülnek az előadók egész vasárnap, hogy a nézők elé varázsolják a tökéletes utánzásokat. Azt is megmutatjuk, hogy két produkció között mi történik a színpadon, miközben az olvasóink a sztárokról készült bejátszásokat nézik a tévében.
Humorból, nevetésből és érzelmekből most sem volt hiány, de ezúttal dráma is árnyékolta az estét. Freddie nehezen viselte a kritikát, ráadásul a legkevesebb pontot ő kapta a zsűritől, így a nézői szavazatokkal összesítve is a veszélyzónába került Mészáros Árpád Zsolt, vagyis MÁZS társaságában. Végül a nézői szavazatok mentették meg Freddie-t, így MÁZS lett a legutóbbi Sztárban Sztár kieső.
A verseny tehát tovább élesedik: már csak heten maradtak harcban a győzelemért, és a következő adásokban minden apró döntés sorsokat befolyásolhat. A Bors pedig továbbra is ott lesz a helyszínen, hogy a legapróbb kulisszatitkokat is megossza olvasóival.
