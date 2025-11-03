Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
"A csúcson kell abbahagyni!" - Megszólalt a Sztárban Sztár All Starsbeli kiesése után Mészáros Árpád Zsolt

Mészáros Árpád Zsolt
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 03. 11:05
Sztárban Sztár All Starskiesésbúcsú
A színész számára ért véget legutóbb a Sztárban Sztár All Stars. MÁZS, elmondása szerint, egyáltalán nem csalódott.
A szerző cikkei

Egyre csak fokozódnak az izgalmak a Sztárban Sztár All Starsban. Vasárnap már csak nyolc előadó lépett színpadra, akik közül valakinek ismét búcsúznia kellett, mialatt a szabályokon is szigorítottak: minden zsűritag legfeljebb háromszor adhatott 10 pontot. A nap versenyzője ezúttal - saját maga nagy meglepetésére is -, Szandi lett, míg Mészáros Árpád Zsolt, avagy MÁZS és Fehérvári Gábor Alfréd, Freddie, veszélyzónába került. Végül egy villámszavazást követően Mészáros Árpád Zsolt távozott a műsorból.

062A8633
Mészáros Árpád Zsolt búcsúzott a Sztárban Sztár All Stars 9. adásában / Fotó: MEDIAWORKS

Megszólalt a Sztárban Sztár All Stars legutóbbi kiesője

Mészáros Árpád Zsolttal - aki még utoljára Oroszlán Szonjaként brillírozott -, az ítélet elhangzása után a műsorvezető Till Attila beszélgetett, kiemelve, hogy még szívesen elnézték volna a színészt a műsorban.

Én nagyon szépen szeretném megköszönni a társaimnak, illetve, annak az alkotócsapatnak, akik itt voltak velünk, sőt, a zsűrinek is az építő jellegű kritikákat. Én azt gondolom, hogy a csúcson kell abbahagyni. Én nagyon jól éreztem magam, nagyon fantasztikus volt ez az egész dolog. Ez egy nagyon jó kirándulás volt. Én már éreztem itt a végemet két héttel ezelőtt is. Én azt gondolom, hogy egy fantasztikus csapat áll ott, akik sokkal jobban megérdemlik a jövő hetet és az utána való időszakot

- mondta el MÁZS, aki ezután háláját fejezte ki a TV2-nek, a színházának, amiért annyi ideig tudták őt nélkülözni, a csapatának, akik mögötte állnak, és persze Tillának a jó pillanatokat.

Én egyáltalán nem megyek el rosszkedvűen, képzeljétek el! Én nagyon jól érzem magam!

- tette hozzá jókedvűen Mészáros Árpád Zsolt.

 

