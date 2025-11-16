Sztárban Sztár: Dér Heninek kihullott a haja és megőrült!

Dér Heni nem csak énekelte, hogy "Gyere, őrült!", de valóban meg is őrölt kicsikét a Sztárban Sztár színpadán. Pataky Attila, az Edda Művek frontemberének bőrébe bújt, ráadásul nem akármilyen helyzetben kellett helyt állnia, hiszen maga az utánzott is jelen volt, sőt, a produkció után ő volt az első, aki értékelhette a látottakat-hallottakat.
Nagyon stresszes volt látni a produkciót
- magyarázta Pataky Attila, hozzátéve: elkezdett aggódni, nehogy lecserélje a zenekar, majd pedig kifejtette: Heni egy hét alatt tanulta ki azt, amit ő 55 év alatt.
Mondanunk sem kell, a zsűri is odáig volt. Lékai-Kiss Ramóna olyannyira felpörgött, hogy még az értékelést is állva, ordítva adta elő.
Dér Heni Patakyként a Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évadának 11. adásában megszerezte az adás első 40 pontját.
