Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Ödön névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Sztárban Sztár: Dér Heninek kihullott a haja és megőrült!

Dér Heni
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 16. 20:02
pataky attilasztárban sztárSztárban Sztár All Stars
Gyere, őrült! - ordította. Nem akármilyen produkciót láthattunk a Sztárban Sztár színpadán.

Dér Heni nem csak énekelte, hogy "Gyere, őrült!", de valóban meg is őrölt kicsikét a Sztárban Sztár színpadán. Pataky Attila, az Edda Művek frontemberének bőrébe bújt, ráadásul nem akármilyen helyzetben kellett helyt állnia, hiszen maga az utánzott is jelen volt, sőt, a produkció után ő volt az első, aki értékelhette a látottakat-hallottakat.

Sztárban Sztár All Stars: Dér Heni átvette az Edda Műveket
Sztárban Sztár All Stars: Dér Heni átvette az Edda Műveket

Nagyon stresszes volt látni a produkciót

 - magyarázta Pataky Attila, hozzátéve: elkezdett aggódni, nehogy lecserélje a zenekar, majd pedig kifejtette: Heni egy hét alatt tanulta ki azt, amit ő 55 év alatt. 

Mondanunk sem kell, a zsűri is odáig volt. Lékai-Kiss Ramóna olyannyira felpörgött, hogy még az értékelést is állva, ordítva adta elő.

Sztárban Sztár: 40 pont járt a kopasz Dér Heninek

Dér Heni Patakyként a Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évadának 11. adásában megszerezte az adás első 40 pontját.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu