Sztárban Sztár: Dér Heninek kihullott a haja és megőrült!

Dér Heni nem csak énekelte, hogy "Gyere, őrült!", de valóban meg is őrölt kicsikét a Sztárban Sztár színpadán. Pataky Attila, az Edda Művek frontemberének bőrébe bújt, ráadásul nem akármilyen helyzetben kellett helyt állnia, hiszen maga az utánzott is jelen volt, sőt, a produkció után ő volt az első, aki értékelhette a látottakat-hallottakat.

Sztárban Sztár All Stars: Dér Heni átvette az Edda Műveket

Nagyon stresszes volt látni a produkciót

- magyarázta Pataky Attila, hozzátéve: elkezdett aggódni, nehogy lecserélje a zenekar, majd pedig kifejtette: Heni egy hét alatt tanulta ki azt, amit ő 55 év alatt.

Mondanunk sem kell, a zsűri is odáig volt. Lékai-Kiss Ramóna olyannyira felpörgött, hogy még az értékelést is állva, ordítva adta elő.

Sztárban Sztár: 40 pont járt a kopasz Dér Heninek

Dér Heni Patakyként a Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évadának 11. adásában megszerezte az adás első 40 pontját.