Sztárban Sztár All Stars: Dér Heni elképesztő ajándékot kapott

Az ország legnagyobb házibulijának 11. élő show-jában már csak hat énekes versenyzik az év legsokoldalúbb énekese címért. A Sztárban Sztár All Stars versenyzői egy-egy egyéni és egy duett produkcióval lépnek színpadra, hogy elkápráztassák a műsor zsűrijét és nézőit. Köztük Dér Heni, aki egy élő legenda, Pataky Attila bőrébe bújik első produkciójában, akitől több személyes tárgyat is kapott a siker érdekében.

Sztárban Sztár All Stars 2025: Dér Heni hatalmas közönségkedvenc (Fotó: Máté Krisztián)

Sztárban Sztár: Dér Heni kiénekelte húgából a kislányát

Nagyon mozgalmas és izgalmas hetek vannak Dér Heni mögött, aki több fronton is igyekszik helyt állni. A Sztárban Sztár All Stars második évadában sokaknak ő a kedvence, nem csak a zsűri, de a nézők is elárasztják pozitív véleményekkel. Emlékezetes pillanat marad, amikor múlt héten Stohl András szerelmet is vallott Heninek. A testvére is mindig leírja neki üzenetben, hogy szerinte milyen volt, ezért is lepődött meg, hogy múlt héten adás közben egyszer csak nem jött több üzenet tőle.

„Mindig hétfőn szoktam megköszönni azoknak, akik szavaztak, velem tartottak és emiatt tudok újra készülni, amitől ugyan fáradt maradok, de addig jó” – mondta lapunknak Dér Heni.

Ez a hétfő különösen sűrű volt, a húgom ugyanis azért nem írt a második produkció után, mert a vártnál korábban beindult nála a szülés, megszületett a második unokahúgom, korábban érkezett, de minden rendben, hamarosan haza is engedik őket. Nagyon-nagy a boldogság, szó szerint kiénekeltem a húgomból a kislányát. Az még megvan, hogy megkönnyezte az alakításomat, de egyébként én is hétről-hétre azt érzem, hogy valami különös erő vesz körül, nagyon jó érzés, hogy hagynak szárnyalni. Olyan valami varázslat történik, amit nem szeretnék megszakítani, mert nagyon jó érzés minden fáradt pillanatával együtt!

Pataky Attila a stúdióban szurkol Heninek

Az énekesnő régóta ismeri az EDDA frontemberét, de még sosem dolgoztak együtt.

Attila rengeteget segít nekem valami elképesztő lelkesedéssel, biztos ő is érzi bennem az elszántságot. Olyanokat megtett a héten a kedvemért, hogy a meghatottságtól beszélni is alig tudok. Kölcsönadta nekem a nagyra becsült, ikonikus bőrdzsekijét, az lesz rajtam. És ez még nem minden, ideadta a könnyítette mikrofonállványát, rajta a piros, fehér, zöld szalaggal. És még valamit, amit nem is értek, de ebből is látszik, hogy nagyon bízik bennem, az EDDA 50 éves, jubileumi koncertjére kapott talizmánját, hogy legyen a nyakamban, mert abban van az erő. Abban pedig, hogy minél jobban tudjam hozni a zsigeri mozgását, felesége, Orsi levideózta, az én hangomra tátogva, hogy hogyan mozog! Nagyon sokat ad ezzel, közben nyilván nyomást is, mert szeretném, ha büszke lenne rám!

- vallotta be az énekesnő.