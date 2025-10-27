Egymásnak estek a Megasztár zsűritagjai – Herceg Erika a Borsnak: „Köztünk sosincs békesség, ha a kamerák bekapcsolnak!”

Parádésan nyitott a Megasztár 8. évadának első élő show-ja. Ragyogó tehetségek, szívszaggató produkciók és hibák is feltűntek a színpadon, amit a Megasztár zsűrije: Marics Peti, Tóth Gabi, Herceg Erika és Curtis négyese nem is hagyott szó nélkül. Persze első sorban mindenki a saját csapatának énekeseit védte, Erika különösen vehemens volt, több esetben is percekig tartó, kiabálásba átcsapó vita alakult ki a mesterek között.
Kedl Olívia produkciója váltotta ki talán a legnagyobb indulatokat, a műsor szünetében Erikát szerettük volna kérdezni az érzéseiről, de zaklatottan csak ennyit felelt:
Nem gondoltam volna, hogy ilyen feszült lesz a helyzet
– mondta, majd elviharzott az öltözőjébe. A műsor végén már sokkal higgadtabb volt, hiszen mindhárom versenyzője – Kedl Olívia, Ádám Attila és Németh Bea – tovább jutott a következő adásba.
Mikor Erikának felhoztuk, hogy elég vérmesen védi a csapatát, nevetve ezt felelte:
„Persze, hogyan lehetne másképp? Én velük vagyok a végsőkig!” – jelentette ki. És hogy tartós lesz-e a nézeteltérés a mesterek között?
Az én részemről nem, de az ő részükről nem tudom: nem látok a fejükbe. Meglátjuk jövő héten! Egyébként mindig minden sérelmünket átbeszéljük. De hogy jövőhéten béke lesz-e? Ki tudja?
– mondta jókedvűen Erika, majd még viccelődve elismerte:
„Egyébként köztünk sosincs békesség, ha a kamerák bekapcsolnak!”
S hogy hogy látja ezt Marics Peti, aki Németh Bea produkciója után is összeszólalkozott Erikával?
„Erika mindig megcsinálja, hogy robbanjon a zsűri! Óriási drámák voltak, kétségbeesés, de aztán amikor továbbjutottak a versenyzői, akkor örömében kirobbant. Nagyon impulzív a csaj, de mi ezt szeretjük benne” – ismerte el a VALMAR énekese, aki végül, akárcsak Erika, nem vesztett versenyzőt az est végén.
