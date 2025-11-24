Szarvas Andi első házassági évfordulóját ünnepli szerelmével és kislányával

Szarvas Andi a tavalyi év novemberében mondta ki a boldogító igent párjának, egy meghitt szertartás keretein belül. A nagy nap azonban nem csak a lakodalom miatt volt különleges.

Szarvas Andi és férje első házassági évfodulójukat ünneplik (Fotó: Ladóczki Balázs)

Szarvas Andi esküvője igazi valóra vált álom volt

A szépségkirálynőnek valóra vált a legnagyobb álma: kerekedő pocakkal sétálhatott az oltár elé.

A szertartást szűk családi körben, mindössze tizenkét fővel tartották meg, amin mindenki könnyekig hatódott.

Minden olyan gyorsan történt. Volt egy megható szertartás, ahol tényleg csak és kizárólag a legszűkebb családunk volt jelen, utána pedig elmentünk ebédelni. Összesen tizenketten. Korábban tartottam lánybúcsút is a barátnőimnek, de ők sem voltak velünk ezen a napon

– mesélte korábban Andi.

A csodálatos esküvő óta Andi nem csak feleséggé, hanem anyává is vált. Az ifjú házaspár hatalmas szeretetben neveli kislányukat, Zinát.

A Miss Universe Hungary egykori királynője nem csak első házassági évfordulóját ünnepli férjével, hanem kislányát is, ugyanis Zina éppen ma töltötte be a nyolcadik hónapját. A szépségkirálynő Instagram-oldalán egy huszonnégy órán keresztül elérhető történetet posztolt, ahol terhességéről és egyre növekvő pocakjáról osztott meg képeket rajongóival.

Szarvas Andi esküvőjén már várandós volt kislányával (Fotó: Instagram/Szarvas Andi)

Szarvas Andi kislánya születését is ünnepli

„Itt szunyókál mellettem. Sokszor nem könnyű, de egy biztos, hogy TE vagy a MINDENEM” – írta a modell a fotókhoz.

A szülők minden percét bearanyozza gyermekük, akivel néhány héttel ezelőtt a spanyolországi Alicanteba is elutaztak. A modell megosztott egy videót is, amely összefoglalja azokat a napokat, amelyeket együtt töltöttek a spanyol városban.

Ne félj babával utazni! Annyira jó volt

– üzente követőinek.

Az út különlegessége, hogy egy évvel kiruccanásuk előtt is ellátogattak Alicanteba, ám akkor még csak ketten utaztak, kislányuk Andi pocakjában volt.