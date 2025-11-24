Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Szarvas Andi első házassági évfordulóját ünnepli szerelmével és kislányával

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 24. 17:20
Az egykori valóságshow-sztár gyönyörű fotóval emlékezett meg a nagy napról. Szarvas Andi esküvője valóra vált álom.
Szarvas Andi a tavalyi év novemberében mondta ki a boldogító igent párjának, egy meghitt szertartás keretein belül. A nagy nap azonban nem csak a lakodalom miatt volt különleges.

Szarvas Andi és férje egy éve házasodtak össze.
Szarvas Andi és férje első házassági évfodulójukat ünneplik (Fotó: Ladóczki Balázs)

Szarvas Andi esküvője igazi valóra vált álom volt

A szépségkirálynőnek valóra vált a legnagyobb álma: kerekedő pocakkal sétálhatott az oltár elé.

A szertartást szűk családi körben, mindössze tizenkét fővel tartották meg, amin mindenki könnyekig hatódott.

Minden olyan gyorsan történt. Volt egy megható szertartás, ahol tényleg csak és kizárólag a legszűkebb családunk volt jelen, utána pedig elmentünk ebédelni. Összesen tizenketten. Korábban tartottam lánybúcsút is a barátnőimnek, de ők sem voltak velünk ezen a napon

– mesélte korábban Andi.

A csodálatos esküvő óta Andi nem csak feleséggé, hanem anyává is vált. Az ifjú házaspár hatalmas szeretetben neveli kislányukat, Zinát.

A Miss Universe Hungary egykori királynője nem csak első házassági évfordulóját ünnepli férjével, hanem kislányát is, ugyanis Zina éppen ma töltötte be a nyolcadik hónapját. A szépségkirálynő Instagram-oldalán egy huszonnégy órán keresztül elérhető történetet posztolt, ahol terhességéről és egyre növekvő pocakjáról osztott meg képeket rajongóival. 

Szarvas Andi álma valóra vált esküője napján.
Szarvas Andi esküvőjén már várandós volt kislányával (Fotó: Instagram/Szarvas Andi)

Szarvas Andi kislánya születését is ünnepli

„Itt szunyókál mellettem. Sokszor nem könnyű, de egy biztos, hogy TE vagy a MINDENEM” – írta a modell a fotókhoz. 

A szülők minden percét bearanyozza gyermekük, akivel néhány héttel ezelőtt a spanyolországi Alicanteba is elutaztak. A modell megosztott egy videót is, amely összefoglalja azokat a napokat, amelyeket együtt töltöttek a spanyol városban.

Ne félj babával utazni! Annyira jó volt

 – üzente követőinek.

Az út különlegessége, hogy egy évvel kiruccanásuk előtt is ellátogattak Alicanteba, ám akkor még csak ketten utaztak, kislányuk Andi pocakjában volt.

 

