„Igen, baromira kimerültem” – Szarvas Andi nem szégyelli bevallani: így él 5 hónapos kislánya mellett

Szarvas Andi szépségkirálynőként vált ismertté, népszerűsége azóta is töretlen. A gyönyörű édesanya éppen öt hónapja adott életet kislányának, emiatt – érthető módon – kevesebbet tudott jelen lenni közösségi oldalain, mint amit követői megszokhattak.

A csinos sztáranyuka nemrég egy interjújában mesélt róla, hogy a 3-4 hónapos kor nagyon szuper, ekkorra ugyanis a babák már figyelnek és nevetgélnek is. „Elképesztően cuki, odavagyunk érte. Az éjszakák továbbra is nagyon jók, este 9 körül rakom le, és reggel 8-ig vagy akár fél 9-ig is alszik. Nagyon jó időszakunk van most, és napról napra úgy érzem, hogy könnyebb” – mesélte akkor.

Szarvas Andi kislánya születése óta egészen más dolgokat helyez prioritásba, az élete fenekestül felfordult és mindennapok sem úgy telnek, ahogy korábban. Ez azonban cseppet sem meglepő, hiszen ezt minden újdonsült édesanya megtapasztalja.

Az igazság az, hogy mostanában csak róla szól minden. Olyan aktív lett és egész napos figyelmet igényel a kisasszony. Próbálkozom aktívabb lenni a social médiában, visszatérni a régi kerékvágásba, de egyelőre nem megy (szeptembertől visszatérek.) Szeretnék minden időt kihasználni és pillanatot megélni Zinával.

– kezdi Andi legújabb posztjában, ahol elárulta azt is, hogy amióta kislánya megszületett, ő maga is sokkal érzékenyebb lett az időre és sokszor nagyon nehéznek érzi a feladatait, még annak ellenére is, hogy hiába szabadabb egy kicsit, amikor Zina alszik, mert ilyenkor meg hiányzik neki.

„Ez normális? Várom, hogy reggel legyen és újra együtt fedezzük fel a világot” – tette fel a költői kérdést, majd hozzátette, hogy bizony mostanra nagyon elfáradt.

Azt érzem így az ötödik hónapban, hogy igen, baromira kimerültem.

Szarvas Andi férje odáig van Zináért

Bár tudta, hogy az anyaság nem egyszerű, úgy véli, mindent megér. Andi szerint ugyanis azok a pillanatok, amikor mélyen egymás szemébe néznek, vagy amikor Zina hangosan kacag és látszik rajta, hogy boldog, felbecsülhetetlenek.

Mindent megér amikor bújik és jelzi, hogy csak anya kell. Amikor látom, hogy hatalmas szerelem van az apukája és közte. Egyszerűen ezt az érzést nem is lehet megfogalmazni!

Szarvas Andi korából adódóan könnyedén kezeli a kisgyermekes nehézségeket, de egy néhány hónapos babával egész nap foglalkozni minden életkorban kimerítő, hiszen ilyenkor nincs ideje saját magára, meg úgy általában véve semmire. Előfordult, hogy még a mosott ruhák is heteket várnak arra, hogy szekrénybe kerüljenek, mert nincs rá energiája.

Nem tudja azt csinálni az ember amit szeretne. Nem tud aludni egyet, ha hulla fáradt. Nem tud akkor leugrani a boltba, amikor akar. Ezek nem is nagy dolgok, mégis felértékelődnek.

A szépségkirálynő elárulta, mindezek ellenére is úgy érzi, hogy minden tökéletes és napról napra könnyebb lesz. Egyre többet mozdulnak ki otthonról, rengeteget játszanak és élvezik a szülőséget; hogy láthatják Zinát felnőni és fejlődni.