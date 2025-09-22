Szarvas Andi kislányánál kiderült a probléma: „Azóta megváltozott az életünk”

Szarvas Andi Instagram-oldalán válaszolt a követők kérdésére, többek között hozzátáplálással, a szülés utáni alak visszanyerésével és én-idővel kapcsolatos kérdésekre.

Szarvas Andi kislányánál három hónap után derült ki, hogy tejfehérje érzékeny (Fotó: Mediaworks archív)

Szarvas Andi nem tudta, hogy mi lehet a baj

A sztáranyuka nem rejti véka alá, hogy Zina megszületése óta bizony fenekestül felfordult minden körülötte és azóta természetesen minden a kislányáról szól.

Nagyon aktív. Imád hason játszani, vissza is tud fordulni. A kézügyessége annyira jó és olyan kis lágyan nyúl mindenhez, minden apró részletet megvizsgál. A fejlődése tökéletes tempóban történik. Picit feszes volt igen, de mára már az is helyrejött. Most a kúszást akarja siettetni a kisasszony, menne nagyon. Ülni még nem kellene neki, ölben állandóan úgy akar lenni és a babakocsiban is fel akar ülni mindig

- áradozott Andi kislányáról, aki hamarosan hathónapos lesz. A gyönyörű édesanya azonban bevallotta, hogy mostanra jött bele igazán az anyaságba, mert az első három hónap valóságos szenvedés volt, mindkettőjüknek. Zina ugyanis nem lakott jól az anyatejjel és állandóan fájt a hasa; ráadásul egész nap csak sírt mindenki kezében. Andinak sokan azt mondták, hogy az első három hónapban ez természetes, de ő ezt nem akarta elfogadni.

Kényes téma, ezért vigyázni kell, hogy mit mond az ember, én a saját tapasztalataimat és érzéseimet osztom el. Szerintem nem normális, amikor reggeltől estig és éjszaka is folyamatosan csak ordít a gyerek és nem tudod, hogy mi baja van. Kivoltunk már nagyon, én is könnyeztem, hogy miért nem lakik jól, miért van állandóan felpuffadva. Hiába mondták, nem éreztem azt, hogy ez normális lenne. Aztán kiderült, hogy tejfehérje érzékeny és mentes tápszerre van szüksége. Amióta azt kap, megváltozott az életünk. Tudtunk vele ide-oda menni, nem ordít a kocsiban, elkezdtem élvezni az anyaságot. Nekem túlélő üzemmód volt az első három hónap, bevallom őszintén, baromi nehéz volt.

S hogy mit gondol arról, aki azzal támadják, hogy korán kezdte a tápszerezést? „Pont nem érdekel. Egyébként senkitől nem kaptam emiatt bántást” - zárta rövidre. Andiék egyébként nem vártak sokáig, szakorvoshoz fordultak, aki az elmondottak alapján és Zina néhány további tünetéből - például bőrpirosodás - is tudott következtetni arra, hogy tejfehérje érzékenysége lehet.