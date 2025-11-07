Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
"A szívünk szétrobban a boldogságtól!" - Megszületett Sydney van den Bosch kislánya

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 07. 11:03 / FRISSÍTÉS: 2025. november 07. 11:12
A Szerencselány a közösségi oldalán jelentette be a hírt. Hatalmas most a boldogság Sydney van den Bosch családjában.
Nemrég érkezett a hír, hogy világra jött Sydney van den Bosch kislánya. A Szerencsekerék háziasszonya, hosszas találgatásokat követően, A Nagy Duett színpadán jelentette be, hogy a férjével, Kaszás Benjáminnal, az első közös gyermeküket várják. A Szerencselány azóta tűkön ülve várta, hogy végre a karjai közé vehesse a babáját, ez a pillanat pedig nemrég bekövetkezett.

Megszületett Sydney van den Bosch kislánya / Fotó: Kliszek Antal

Világra jött Sydney van den Bosch első gyermeke

Nem tudjuk, hogyan tudtunk eddig élni és létezni nélküled, Lia Elysee. A szívünk szétrobban a boldogságtól!

- írta meg a boldog anyuka az Instagram-oldalán, ahol egy fényképet is megosztott a kislánya apró kezéről. A kommentszekciót csakhamar elözönlötték a rajongók gratulációi, akik jó egészséget és sok boldogságot kívántak az egész családnak.

Sydney van den Bosch fotóját IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!

Az egykori szépségkirálynő egyébként már korábban megosztotta, milyen nevet szán a gyermekének, ami heves vitát váltott ki az interneten, ám Sydney stílusosan vágott vissza a kritikusoknak.

Én is felnőttem Van den Bosch Sydney Alexandra Viktóriaként Magyarországon. Szóval nem aggódom, hogy a kislányunk ne boldogulna majd a nevével

- jelentette ki akkor a Szerencselány.

 

