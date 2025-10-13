17 kiló plusznál jár, megmutatta kerekedő pocakját Sydney van den Bosch

Sydney van den Bosch kismamaként is igazán aktív életet él. Jelenleg nem csak a babavárásra készül, hanem aktívan részt vesz álmai otthonának kialakításában is. Ezúttal gyönyörű fotókat osztott meg, melyeken jól látszik, milyen szépen kerekedik a pocakja.

Sydney van den Bosch izgalmas időszakot él meg / Fotó: Kliszek Antal

A fotózás kapcsán a gyönyörű kismama köszönetet mondott a fotósnak és segítőinek, megjegyezve, hogy még egy leterheltebb időszakban, vagy akár plusz 17 kilóval is képesek kihozni belőle a maximumot. A végeredmény pedig valóban fantasztikus, így nem csoda, hogy Sydney van den Bosch már alig várja, hogy újraalkothassa ezeket a képeket a kislányával.

Sydney van den Bosch mindenből kiveszi a részét

A Szerencsekerék egykori háziasszonya izgatottan várja első gyermeke érkezését. Férjével, Kaszás Benjáminnal egy évvel ezelőtt fogadtak örök hűséget, majd az egykori szépségkirálynő néhány hónappal ezelőtt, A Nagy Duett színpadán jelentette be, hogy várandós. A kicsi most már bármikor megérkezhet, ám a Szerencselány napjai addig sem telnek éppen eseménytelenül, mert a a férjével belevágtak az otthonuk felújításába, ami nem mindig zajlik zökkenőmentesen. Sydney és férje azonban már nem terveznek több költözést, így mindent beleadnak, hogy otthonuk tökéletes legyen.

