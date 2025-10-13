Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Ede, Kálmán névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

17 kiló plusznál jár, megmutatta kerekedő pocakját Sydney van den Bosch

Sydney van den Bosch
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 13. 15:25
pocakkismama
A Szerencsekerék egykori háziasszonya élete egyik legizgalmasabb időszakát éli. Sydney van den Bosch tele van energiával!
Bors
A szerző cikkei

Sydney van den Bosch kismamaként is igazán aktív életet él. Jelenleg nem csak a babavárásra készül, hanem aktívan részt vesz álmai otthonának kialakításában is. Ezúttal gyönyörű fotókat osztott meg, melyeken jól látszik, milyen szépen kerekedik a pocakja.

Sydney van den Bosch izgalmas időszakot él meg
Sydney van den Bosch izgalmas időszakot él meg / Fotó: Kliszek Antal

A fotózás kapcsán a gyönyörű kismama köszönetet mondott a fotósnak és segítőinek, megjegyezve, hogy még egy leterheltebb időszakban, vagy akár plusz 17 kilóval is képesek kihozni belőle a maximumot. A végeredmény pedig valóban fantasztikus, így nem csoda, hogy Sydney van den Bosch már alig várja, hogy újraalkothassa ezeket a képeket a kislányával.

Sydney van den Bosch mindenből kiveszi a részét

A Szerencsekerék egykori háziasszonya izgatottan várja első gyermeke érkezését. Férjével, Kaszás Benjáminnal egy évvel ezelőtt fogadtak örök hűséget, majd az egykori szépségkirálynő néhány hónappal ezelőtt, A Nagy Duett színpadán jelentette be, hogy várandós. A kicsi most már bármikor megérkezhet, ám a Szerencselány napjai addig sem telnek éppen eseménytelenül, mert a a férjével belevágtak az otthonuk felújításába, ami nem mindig zajlik zökkenőmentesen. Sydney és férje azonban már nem terveznek több költözést, így mindent beleadnak, hogy otthonuk tökéletes legyen.

Ha kíváncsi vagy a varázslatos pocakos fotókra, IDE kattintva nézheted meg!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu