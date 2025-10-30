Csuti kíméletlen volt, csúnyán beszólt Curtisnek

Szabó András Csuti és Curtis az elmúlt évek során igazán jó barátságot alakítottak ki, ám ha a futball kerül szóba, azonnal kiéleződik köztük a rivalizálás. Ez persze nem meglepő, hiszen a rapper vérbeli Újpest-drukker, sőt a zenei pályafutása előtt a lila-fehéreknél futballozott. Ezzel szemben Csuti éppen az ősi rivális Ferencvárosnak szurkol, ami külön pikantériát ad a barátságuknak.

Curtis 17 éves volt, amikor bemutatkozott az Újpest felnőtt csapatában Fotó: Máté Krisztián

Csuti nem kímélte Curtist

A zenész és az üzletember nemrég Szolnokon tűntek fel egy közös eseményen. Csuti egy tréfás pillanatot meg is osztott a közösségi oldalán, és egy frappáns megjegyzéssel szúrt oda barátjának:

Lassan a Szolnok is megelőz titeket, de fel a fejjel, lesz ez még jobb

– olvasható a műsorvezető bejegyzésében.

A humoros beszólás nyilvánvalóan az Újpest jelenlegi bajnoki szereplésére utalt, hiszen a lila-fehérek épp a kieső zónában küszködnek. Curtis válasza rövid, ám annál tömörebb volt: