Csuti kíméletlen volt, csúnyán beszólt Curtisnek

Szabó András Csuti és Curtis az elmúlt évek során igazán jó barátságot alakítottak ki, ám ha a futball kerül szóba, azonnal kiéleződik köztük a rivalizálás. Ez persze nem meglepő, hiszen a rapper vérbeli Újpest-drukker, sőt a zenei pályafutása előtt a lila-fehéreknél futballozott. Ezzel szemben Csuti éppen az ősi rivális Ferencvárosnak szurkol, ami külön pikantériát ad a barátságuknak.
A zenész és az üzletember nemrég Szolnokon tűntek fel egy közös eseményen. Csuti egy tréfás pillanatot meg is osztott a közösségi oldalán, és egy frappáns megjegyzéssel szúrt oda barátjának:
Lassan a Szolnok is megelőz titeket, de fel a fejjel, lesz ez még jobb
– olvasható a műsorvezető bejegyzésében.
A humoros beszólás nyilvánvalóan az Újpest jelenlegi bajnoki szereplésére utalt, hiszen a lila-fehérek épp a kieső zónában küszködnek. Curtis válasza rövid, ám annál tömörebb volt:
Szemétláda
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.