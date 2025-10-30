Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Alfonz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Csuti kíméletlen volt, csúnyán beszólt Curtisnek

Csuti
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 30. 09:00
FradiÚjpestCurtis
Nem hagyta szó nélkül barátja csapatának gyenge szereplését. Csuti kőkeményen kifigurázta Curtist és a kedvenceit.

Szabó András Csuti és Curtis az elmúlt évek során igazán jó barátságot alakítottak ki, ám ha a futball kerül szóba, azonnal kiéleződik köztük a rivalizálás. Ez persze nem meglepő, hiszen a rapper vérbeli Újpest-drukker, sőt a zenei pályafutása előtt a lila-fehéreknél futballozott. Ezzel szemben Csuti éppen az ősi rivális Ferencvárosnak szurkol, ami külön pikantériát ad a barátságuknak.

Curtis 17 éves volt, amikor bemutatkozott az Újpest felnőtt csapatában
Curtis 17 éves volt, amikor bemutatkozott az Újpest felnőtt csapatában Fotó: Máté Krisztián

Csuti nem kímélte Curtist

A zenész és az üzletember nemrég Szolnokon tűntek fel egy közös eseményen. Csuti egy tréfás pillanatot meg is osztott a közösségi oldalán, és egy frappáns megjegyzéssel szúrt oda barátjának:

Lassan a Szolnok is megelőz titeket, de fel a fejjel, lesz ez még jobb

– olvasható a műsorvezető bejegyzésében.

A humoros beszólás nyilvánvalóan az Újpest jelenlegi bajnoki szereplésére utalt, hiszen a lila-fehérek épp a kieső zónában küszködnek. Curtis válasza rövid, ám annál tömörebb volt:

Szemétláda

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu