Fittség és egészség a női DPK-ban Rubint Rékával

Rubint Réka az elmúlt években egy teljes edzésrendszert dolgozott ki. Változatos, voltaképpen bárhol elvégezhető gyakorlatok, teljesíthető táplálkozási elvek és motivációs gondolatok nyújtanak segítséget mindazoknak, akik fittebb és egészségesebb életre vágynak.

A Fitt Magyarországért DPK alapítójaként célja, hogy „a közösség erejével inspirációt, motivációt és támogatást adjunk mindazoknak, akik hisznek abban, hogy a mozgás és az egészséges életforma nem csupán a saját életünk, de országunk jövőjét is erősebbé, egészségesebbé teheti.”





Rubint Réka most a női DPK-ban osztotta meg gondolatait azzal kapcsolatban, hogy mik azok az egyszerű szabályok, amelyeket ha betartunk egészségesebbek lehetünk, vagy mik azok a tévhitek, amelyek ez ellen hatnak.

Sziasztok! Sok tévhit terjed az életmódváltással kapcsolatban és ezek gyakran megnehezítik, hogy valódi eredményt érjünk el. Az alábbi videóban összeszedtem Nektek néhány tippet, amelyek segíthetnek a változásban. Ha további kérdéseitek vannak, írjátok meg kommentben, és igyekszem mindenkinek válaszolni! És van még egy jó hírem! Hamarosan elindul egy együttműködés a Női és a https://www.facebook.com/groups/764025869973925 között, melynek célja nem más, mint hogy mindenki egy jobb, egészségesebb, fittebb életet élhessen és rövid idő alatt látványos átalakulást érjen el úgy, hogy közben a lelkével is foglalkozunk! Nincs változás változtatás nélkül! Gyere! Csatlakozz! Mi segítünk!

- írta a posztjában Rubint Réka.