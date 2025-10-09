Rubint Réka: „Ahova megyünk, ott süt a nap!”

Rubint Réka és Schobert Norbi jelenleg Rómában tartózkodnak, ahol csodaszép időjárás várta a házaspárt. Norbi és Réka a bejegyzés első videójában épp a lenyűgöző Colosseum előtt állnak, ahol szinte nyárias idő fogadta őket, amelyet ők is boldogan említettek meg.

Rubint Réka és Schobert Norbi jelenleg Rómában pihennek Fotó: Szabolcs László

Rubint Réka és Schobert Norbi élvezik a Római őszt

„Milyen időt intéztem neked itt most Rómában?” - teszi fel mosolyogva a kérdést Réka, mire Norbi annyit felel: „Október közepén, július intéztél, egészen pontosan Julius Caesart.” Réka megemlítette, hogy gyönyörű napsütés várta őket az olasz fővárosban.

Gyönyörű napsütés van, de ez már megszokott! Ahova megyünk, süt a nap!

Norbi erre csak annyit reagált:

Ha ő jön, akkor!

Egy forró csókváltás után, kézen fogva besétáltak a Colosseumba. Minderről természetesen képek is készültek, amit örömmel osztott meg Réka az Instagramján. A bejegyzésben egy szívecske emoji mellett az is megemlítette, hogy 24 éve vannak együtt és 23 éve élnek házasságban. A képeket és a videót IDE kattintva, Réka Instagramján lehet megtekinteni.

