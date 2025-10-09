Ázsia ExpresszKrasznahorkai LászlóMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Dénes névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rubint Réka: „Ahova megyünk, ott süt a nap!”

Rubint Réka
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 09. 20:05
Schobert NorbiOlaszországRóma
Elképesztően csodaszép időjárás várta a fitnesz házaspárt az olasz főváros. Rubint Réka és Schobert Norbi már 24 éve élnek házasságban.

Rubint Réka és Schobert Norbi jelenleg Rómában tartózkodnak, ahol csodaszép időjárás várta a házaspárt. Norbi és Réka a bejegyzés első videójában épp a lenyűgöző Colosseum előtt állnak, ahol szinte nyárias idő fogadta őket, amelyet ők is boldogan említettek meg.

Rubint Réka
Rubint Réka és Schobert Norbi jelenleg Rómában pihennek Fotó: Szabolcs László

Rubint Réka és Schobert Norbi élvezik a Római őszt

Milyen időt intéztem neked itt most Rómában?” - teszi fel mosolyogva a kérdést Réka, mire Norbi annyit felel: „Október közepén, július intéztél, egészen pontosan Julius Caesart.”  Réka megemlítette, hogy gyönyörű napsütés várta őket az olasz fővárosban. 

Gyönyörű napsütés van, de ez már megszokott! Ahova megyünk, süt a nap!

Norbi erre csak annyit reagált: 

Ha ő jön, akkor!

Egy forró csókváltás után, kézen fogva besétáltak a Colosseumba. Minderről természetesen képek is készültek, amit örömmel osztott meg Réka az Instagramján. A bejegyzésben egy szívecske emoji mellett az is megemlítette, hogy 24 éve vannak együtt és 23 éve élnek házasságban. A képeket és a videót IDE kattintva, Réka Instagramján lehet megtekinteni. 
 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu