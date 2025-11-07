"Minden tönkremegy" - megrendítette a római toronyomlás a magyar pornódívát

Ahogy arról a Bors is beszámolt, összedőlt és maga alá temetett egy építőmunkást egy XIII. században épült középkori torony Rómában, a Colosseum közelében. A római toronyomlás halálos áldozatot is követelt.

Római toronyomlás: Sokkoló fotó a tragédiáról (Fotó: Roma/Fotogramma)

A férfi felújítási munkálatokat végzett a Torre dei Contin, amikor az épület részben összeomlott, és maga alá temette. A munkást a tűzoltók órákon át próbálták kimenteni, végül teleszkópos lifttel emelték ki, majd egy mentőbe helyezték. Állapota eleinte nem volt egyértelmű, de Adriano De Acutis, Róma tűzoltóparancsnoka elmondta, hogy eszméleténél volt, amikor kiemelték.

„A mentés hosszú ideig tartott, mert minden alkalommal, amikor a testének egy részét kiszabadították, újabb törmelék hullott rá” - nyilatkozta később Lamberto Giannini, Róma prefektusa.

A mentők először megpróbálták elérni a férfit az első emeleti ablakon keresztül, de vissza kellett vonulniuk, amikor az épület egy másik része is leomlott, és porfelhő borította be a környéket. Egy második kísérletet, amelyhez két létrát használtak, szintén fel kellett adni, ezután drónt vetettek be.

Végül daruval emelték fel a tűzoltókat, akik nagy csövekkel szívták ki a törmeléket a második emeleti ablakon keresztül, és késő estig dolgoztak.

A bajbajutott munkást később a 66 éves román állampolgárként, Octav Stroiciként azonosították, akit a jelentések szerint helyi idő szerint 23:00 körül mentettek ki, közel 12 órával az összeomlás után. A szíve megállt a mentőautóban, és a kórházban, ahová szállították, az orvosok nem tudták megmenteni - közölte a BBC.

Római toronyomlás: Cicciolina megrendült a tragédia hallatán

Cicciolina Budapesten is sok időt tölt, de Rómában él (Fotó: Bors)

A magyar pornódíva évtizedek óta él az olasz fővárosban, úgy ismeri Rómát, mint a tenyerét, annak ellenére, hogy anyagi okok miatt évek óta árulja a Via Cassián található 130 négyzetméteres lakását.

„A járvány miatt két évig nem jutottam bevételhez, miközben a kiadásim pedig voltak és oda jutottak a tartozásaim, hogy el kell adnom a lakásomat, amit elárverezek"

- mondta korábban egy olasz lapnak Staller Ilona aki nem most először került anyagilag nehéz helyzetbe, hiszen 2019-ben is már egyszer kényszerárverést tartott.