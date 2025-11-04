Római toronyomlás: kimentése után meghalt a mentőben a romok alá szorult munkás – videó

Egy munkást csodával határos módon mentettek ki, miután órákon át a romok alatt rekedt Rómában, egy középkori torony összeomlása után, sajnos azonban így is tragédia lett a vége.

A tűzoltók órákon át próbálták kimenteni a romok alatt rekedt férfit (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash

Egyre több törmelék hullott a romok alatt rekedt férfira

A férfi felújítási munkálatokat végzett a Torre dei Conti-n, a Colosseum közelében, amikor az épület részben összeomlott, és maga alá temette. A férfit a tűzoltók órákon át próbálták kimenteni, végül teleszkópos lifttel emelték ki, majd egy mentőbe helyezték. Állapota eleinte nem volt egyértelmű, de Adriano De Acutis, Róma tűzoltóparancsnoka elmondta, hogy a férfi eszméleténél volt, amikor kiemelték.

A mentés hosszú ideig tartott, mert minden alkalommal, amikor a testének egy részét kiszabadították, újabb törmelék hullott rá.

- nyilatkozta később Lamberto Giannini, Róma prefektusa.

A mentők először megpróbálták elérni a férfit az első emeleti ablakon keresztül, de vissza kellett vonulniuk, amikor az épület egy másik része is leomlott, és porfelhő borította be a környéket. Egy második kísérletet, amelyhez két létrát használtak, szintén fel kellett adni, ezután drónt vetettek be.

Végül daruval emelték fel a tűzoltókat, akik nagy csövekkel szívták ki a törmeléket a második emeleti ablakon keresztül, és késő estig dolgoztak.

A bajbajutott munkást később a 66 éves román állampolgárként, Octav Stroiciként azonosították, akit a jelentések szerint helyi idő szerint 23:00 körül mentettek ki, közel 12 órával az összeomlás után. A szíve megállt a mentőautóban, és a kórházban, ahová szállították, az orvosok nem tudták megmenteni - közölte a BBC.

A tűzoltóság szóvivője, Luca Cari szerint három másik munkást sértetlenül mentettek ki a déli órákban történt első incidens után. Egy másik, 64 éves munkást súlyos állapotban vittek kórházba, ő is eszméleténél volt, de eltört az orra.

Vizsgálatot indítottak az omlás ügyében

A kulturális örökségvédelmi hatóságok szerint az első omlás az épület déli oldalának középső támpillérét érte, a második pedig a lépcsőház és a tető egy részét rongálta meg. Róma polgármestere, Roberto Gualtieri elmondta, hogy a mentési műveletet nagyon kényes volt, mivel a mentőknek rendkívüli óvatossággal kellett eljárniuk, hogy elkerüljék a további omlásokat.