Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Károly névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Római toronyomlás: kimentése után meghalt a mentőben a romok alá szorult munkás – videó

összeomlott
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 04. 11:25
tűzoltómentőakció
A Colosseum közelében egy középkori torony részben összeomlott, maga alá temetve egy munkást. A tűzoltók több sikertelen akciót is végrehajtottak, míg végül órákkal később kimentették a férfit.

Egy munkást csodával határos módon mentettek ki, miután órákon át a romok alatt rekedt Rómában, egy középkori torony összeomlása után, sajnos azonban így is tragédia lett a vége. 

A tűzoltók órákon át próbálták kimenteni a romok alatt rekedt férfit.
A tűzoltók órákon át próbálták kimenteni a romok alatt rekedt férfit (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash

Egyre több törmelék hullott a romok alatt rekedt férfira

A férfi felújítási munkálatokat végzett a Torre dei Conti-n, a Colosseum közelében, amikor az épület részben összeomlott, és maga alá temette. A férfit a tűzoltók órákon át próbálták kimenteni, végül teleszkópos lifttel emelték ki, majd egy mentőbe helyezték. Állapota eleinte nem volt egyértelmű, de Adriano De Acutis, Róma tűzoltóparancsnoka elmondta, hogy a férfi eszméleténél volt, amikor kiemelték.

A mentés hosszú ideig tartott, mert minden alkalommal, amikor a testének egy részét kiszabadították, újabb törmelék hullott rá.

- nyilatkozta később Lamberto Giannini, Róma prefektusa.

A mentők először megpróbálták elérni a férfit az első emeleti ablakon keresztül, de vissza kellett vonulniuk, amikor az épület egy másik része is leomlott, és porfelhő borította be a környéket. Egy második kísérletet, amelyhez két létrát használtak, szintén fel kellett adni, ezután drónt vetettek be.

Végül daruval emelték fel a tűzoltókat, akik nagy csövekkel szívták ki a törmeléket a második emeleti ablakon keresztül, és késő estig dolgoztak.

A bajbajutott munkást később a 66 éves román állampolgárként, Octav Stroiciként azonosították, akit a jelentések szerint helyi idő szerint 23:00 körül mentettek ki, közel 12 órával az összeomlás után. A szíve megállt a mentőautóban, és a kórházban, ahová szállították, az orvosok nem tudták megmenteni - közölte a BBC.

A tűzoltóság szóvivője, Luca Cari szerint három másik munkást sértetlenül mentettek ki a déli órákban történt első incidens után. Egy másik, 64 éves munkást súlyos állapotban vittek kórházba, ő is eszméleténél volt, de eltört az orra.

Vizsgálatot indítottak az omlás ügyében

A kulturális örökségvédelmi hatóságok szerint az első omlás az épület déli oldalának középső támpillérét érte, a második pedig a lépcsőház és a tető egy részét rongálta meg. Róma polgármestere, Roberto Gualtieri elmondta, hogy a mentési műveletet nagyon kényes volt, mivel a mentőknek rendkívüli óvatossággal kellett eljárniuk, hogy elkerüljék a további omlásokat.

A mentés során egyetlen tűzoltó sem sérült meg. Az olasz ügyészek a helyszínen voltak a mentés idején, és gondatlanságból elkövetett katasztrófa, valamint gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanújával indítottak vizsgálatot - írta a Mirror.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu