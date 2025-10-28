Hatalmas erejű földrengés rázta meg Törökországot, épületek omlottak össze – videó

A rengés hétfőn 22:48-kor (GMT szerint 19:48-kor) kezdődött Sindirgi városában. A földrengés 6 kilométeres mélységben történt, és több utórengés is követte.

Drámai térfigyelő kamerafelvételeken látható, ahogy az emberek biztonságba menekülnek étkezés közben. Más helyeken a felvételeken lámpák lengenek és bútorok recsegnek, miközben folytatódik a morajlás. Egy online játékos élő közvetítés közben rögzítette saját reakcióját – a nézők láthatták, ahogy bemászik az asztala alá, miközben a szobája remegett.

Ez már a második földrengés kevesebb mint három hónapon belül a térségben.

Major damage is being reported in Turkey after the Magnitude 6.1-6.2 that rattled the region.



Some Buildings appear to be reduced to RUBBLE in Balıkesir, Turkey

Soon this earth could be shaking like a Drunkard.



HaShem knows a way of SPEAKING to a nation, one way or another. pic.twitter.com/tk2pT63kEs — Adi (@Adi13) October 27, 2025

A következő órákban nem érkezett azonnali jelentés halálos áldozatokról. A káoszban 22 ember megsérült – közölte Ismail Ustaoglu, Balıkesir kormányzója.

Ali Yerlikaya belügyminiszter elmondta, hogy három épület összeomlott, ám ezek lakatlanok voltak, és már a korábbi földrengés során is megsérültek. Megerősítette, hogy egy kétszintes üzlethelyiség is összeomlott a térségben - írja a Daily Mail.