Itt a lehetőség, megveheted Cicciolina római lakását

Pusztán egy jobb budai ingatlan áráért 231 000 euróért (86 000 000 forint) megvásárolható Staller Ilona, azaz Cicciolina római 130 négyzetméteres lakása, ami egy társasházban található a ViaCassián, Róma északi részén. Az ingatlan egy nappaliból, két hálószobából, két fürdőszobából és konyhából áll, amihez egy csodálatos, tágas terasz is tartozik, illetve a kertben egy úszómedence. Az eladásának, ami igazándiból egy árverés lesz prózai oka van, az, hogy a művésznő, illetve a korábbi parlamenti képviselő csődbe ment - derül ki a ilcorrieredellacitta.com cikkéből.

Cicciolina Budapesten Fotó: Knap Zoltán

A pandémia áldozata

A járvány miatt két évig nem jutottam bevételhez, miközben a kiadásim pedig voltak és oda jutottak a tartozásaim, hogy el kell adnom a lakásomat, amit elárverezek

- mondta Cicciolina, aki nem most először került anyagilag nehéz helyzetbe, hiszen 2019-ben is már egyszer kényszerárverést tartott. Akkor a Vanity Fair magazinnak vallotta be, hogy a megtakarításai elfogytak és kénytelen volt a legbecsesebb, illetve féltve őrzött emlékét, kincsét kalapács alá tenni mint például azt a zöld ruhát olasz zászlóval, amellyel 1987-ben belépett az ülésterembe, amikor megválasztották képviselőnek:

Számomra egymillió eurót ér

- fejtette ki a ruháról.

A jobb oldali épületben van a felnőtt filmes eladásra váró lakása Fotó: Google Maps

Történelmi helyszín

A művésznő elárulta az is, hogy több szempontból is legendás a lakás, hiszen alkotások tömkelege készült itt, amiket Riccardo Schicchi rendezett. Emellett arról is beszélt Cicciolina, hogy olyan sztárok otthona volt a társasház, akik neves pályatársai voltak, például Moana Pozzi, vagy éppen Milly D'Abbraccio, szóval nem csak az ingatlan, de abban számos bútor, korábbi díszlet is megvásárolható, ügyes marketinggel akár még turistalátványosság is lehet belőle. Az árverést júliusban tartják, így még nem maradtál le semmiről.