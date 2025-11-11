Friss fejlemények a Tisza Párt adatszivárgási botrányában: már a rendőrség is nyomoz az ügyben

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) 2025. november 4-én hivatalból nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen információs rendszer vagy adat megsértése bűntett gyanúja miatt – idézi a Magyar Nemzet a police.hu-n megjelent közleményt.

A rendőrség közleményében hangsúlyozta, hogy nyomozás elrendelésére a Tisza Párt „Tisza Világ” elnevezésű mobilalkalmazásához köthető adatbázisból nyilvánosságra került adatok miatt került sor.

Az eljárás során a Nemzeti Nyomozó Iroda felvette a kapcsolatot a társhatóságokkal is, akikkel a különleges szakértelmet igénylő kérdések megválaszolása, a tényállás teljeskörű felderítése, valamint az esetlegesen felmerülő más bűncselekmények megállapítása érdekében szorosan együttműködik – írta a rendőrség.

Az információs rendszer vagy adat megsértése bűncselekmény mellett a jogosulatlan adatkezeléssel kapcsolatban felmerült további bűncselekmények miatt tett feljelentések vonatkozásában a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező területi rendőri szervek folytatnak nyomozást – olvasható a közleményben.

Kétszázezres lista szivároghatott ki

Ahogy arról lapunk is beszámolt, hatalmas adatbázis jelent meg a világhálón a napokban: csaknem kétszázezer nevet és hozzá tartozó megannyi más információt tartalmaz.

Több jel is arra utal, hogy a Tisza Párt hibájából, mobiltelefonos alkalmazásukból, a Tisza Világból szivárgott ki a kétszázezres lista.

Egyrészt van átfedés a nagyjából húszezer nevet tartalmazó, októberben kikerült lista és a mostani tartalma között, másrészt több olyan véleményt is találtunk szakportálon és a közösségi médiában, amelyek szintén az adatok valódiságát támasztják alá.

Létező fiókok, a becenevek is egyeznek

A lista kapcsán érdemes megemlíteni egy magyar számítástechnikai szakportálon megjelent bejegyzést, amire a hétvégén hívták fel lapunk figyelmét. A hardverteszteket, híreket és közösségi fórumot kínáló Prohardver.hu oldalra november elsején került ki egy szöveg – ami azóta egyébként el is tűnt – ezzel a címmel: „Kiszivárgott a LeakBase fórumon a Tisza Világ 200 000 felhasználója”.

A bejegyzés írója kifejtette, hogy magát és ismerőseit is megtalálta az adatbázisban, és szerinte látszólag nem más helyekről összeszedett adatokról van szó.

„A regisztráció időpontja is stimmel. […] Ezek tényleg létező fiókok, a becenevek is egyeznek” – írta, megjegyezve, a listában még az is szerepel, hogy inkognitó módban van-e a fiók.