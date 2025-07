Luxusutazások ára virít Rácz Jenő csuklóján

Rácz Jenő feleségével Rácz-Gyuricza Dórával közösen fedezik fel a gasztronómiát (Fotó: Mediaworks)

A jövő már itt van, vagy Rácz Jenő csuklóján?

A séf által megálmodott luxusutazások mellett azt is régóta lehet tudni, hogy Rácz Jenő életstílusában is magasra teszi a lécet karórák szempontjából is. Nyaralásukról visszatérve megosztotta Instagram-oldalán új karóra szerzeményét is.

"Régóta vágy volt a Classic Fusion a Hublottól", amely márkát többek között Christiano Ronaldo, Gordon Ramsay, Steve Harvey és Ed McVey csuklóján is láthattuk már. Ez a darab, amit Rácz Jenőn is felfedezhetünk, több mint 4 millió forintba kerül, bár nem ez a típus a legdrágább, amit eddig virított. Kíváncsian várjuk, hogy a hazánk legmenőbb séfje milyen pillanatokat oszt meg az áloméletéből.