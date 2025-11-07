"Nem tudtam megköszönni" – Magyar katona sietett Pásztor Erzsi segítségére brutális balesete után

Pásztor Erzsi, aki korábban lapunknak is beszámolt balesetéről, most több információt is megosztott a rajongókkal. A Szomszédok sorozat Janka nénije éppen a Honvédkórház előtt szenvedett súlyos balesetet, ahol a zebrán átkelve esett el. A nyolcvankilenc éves színésznő sérülése ellenére is színpadra lép, amiért a közönség rendkívül hálás neki.
Pásztor Erzsi minden részletre emlékszik a balesetről és most felelevenítette ezeket a borzalmas emlékeket.
Szörnyű volt a balesetem. Szeptemberben a Honvédkórházba mentem ellenőrzésre a lányommal, és amikor kijöttünk, épp a zebrán keltünk át. A lányom karolt, de én kirántottam a kezem, mert olyan a tempóm, mintha még húszéves lennék. Gondoltam, majd én előbb átérek, és abban a pillanatban megbicsaklott a bal lábam – arccal előre elvágódtam a zebrán
– számolt be a magyar honvédségnek a művésznő.
Tudtam, hogy nem tudok felállni. Gyorsan leállt a forgalom, mert végigfeküdtem a zebrán rendesen. Külön koppant a fejem, felszakadt a két térdem, ömlött a vérem, és úgy éreztem, ott maradok. Egy autóból két férfi szállt ki, felemeltek, átvittek a járdára, és leültettek egy üzlet lépcsőjére – ironikusan épp egy temetkezési vállalkozás üzlete elé. Na, ott ültem, ömlött a vérem, a lányom próbált visszatelefonálni a Honvédba, de nem vették fel. Aztán egy kiskatona odaperdült valahonnan, és azonnal hívott egy mentőt. Közben a lányom hívását végül felvették, és kijött egy úriember tolókocsival, hogy betoljanak a sürgősségire, de akkor már megrendelték a mentőt
– árulta el a részleteket a neves színésznő.
A mai napig óriási tiszteletnek örvend a művésznő, ami nem csupán a színházban, de a magánéletben is megfigyelhető. A katona azonnal a segítségére sietett és mindenben támogatta Pásztor Erzsit.
A kedves fiatal katona vásárolt nekem egy üveg vizet is. A lányom messzebb parkolt, és el akart menni érte, de ő nem hagyta. 'Nem, majd én hozok' – mondta, és nem fogadott el pénzt. Annyira helyes volt! Végül bekerültem az osztályra, de nem tudtam a nevét, nem tudtam megköszönni, sem kifizetni a vizet
– mesélte a magyar honvédségnek Janka néni.
Hálásan köszönöm ennek a kedves fiatalembernek, hogy magától odaperdült, és rögtön segített. A magyar katonák nagyon kötelességtudók és segítőkészségek. De olyan sokan voltak kedvesek a balesetemkor és a lábadozásom során, hogy visszakaptam az emberekbe vetett hitemet. Eláraszt minket a sok-sok negatív hír, de most csupa szeretetet, csupa kedvességet tapasztaltam. Mindenki segíteni akart, miközben ömlött belőlem a vér. A katona segítségnyújtása mellett a legszebb pillanat az volt, amikor egy idős hölgy járókerettel odajött, és azt mondta: 'Úgy szeretnék segíteni, de látja, járókerettel mozgok. De telefonálni tudnék valakinek?' Ennél szívszorítóbbat nem tudok elképzelni
– fejezte ki köszönetét a művésznő, mivel a helyszínen nem volt alkalma mindezt megtenni. Mindenki számára örömhír, hogy nyolcvankilenc éves kora ellenére jobban érzi magát Pásztor Erzsi.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.