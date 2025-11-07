"Nem tudtam megköszönni" – Magyar katona sietett Pásztor Erzsi segítségére brutális balesete után

Pásztor Erzsi, aki korábban lapunknak is beszámolt balesetéről, most több információt is megosztott a rajongókkal. A Szomszédok sorozat Janka nénije éppen a Honvédkórház előtt szenvedett súlyos balesetet, ahol a zebrán átkelve esett el. A nyolcvankilenc éves színésznő sérülése ellenére is színpadra lép, amiért a közönség rendkívül hálás neki.

Pásztor Erzsi balesete után nagyszerű ellátást kapott a Honvédkórházban (Fotó: Sándor Bánkúti / Bors)

Pásztor Erzsi minden részletre emlékszik a balesetről és most felelevenítette ezeket a borzalmas emlékeket.

Szörnyű volt a balesetem. Szeptemberben a Honvédkórházba mentem ellenőrzésre a lányommal, és amikor kijöttünk, épp a zebrán keltünk át. A lányom karolt, de én kirántottam a kezem, mert olyan a tempóm, mintha még húszéves lennék. Gondoltam, majd én előbb átérek, és abban a pillanatban megbicsaklott a bal lábam – arccal előre elvágódtam a zebrán

– számolt be a magyar honvédségnek a művésznő.

Pásztor Erzsinek azonnal segítettek a járókelők

Tudtam, hogy nem tudok felállni. Gyorsan leállt a forgalom, mert végigfeküdtem a zebrán rendesen. Külön koppant a fejem, felszakadt a két térdem, ömlött a vérem, és úgy éreztem, ott maradok. Egy autóból két férfi szállt ki, felemeltek, átvittek a járdára, és leültettek egy üzlet lépcsőjére – ironikusan épp egy temetkezési vállalkozás üzlete elé. Na, ott ültem, ömlött a vérem, a lányom próbált visszatelefonálni a Honvédba, de nem vették fel. Aztán egy kiskatona odaperdült valahonnan, és azonnal hívott egy mentőt. Közben a lányom hívását végül felvették, és kijött egy úriember tolókocsival, hogy betoljanak a sürgősségire, de akkor már megrendelték a mentőt

– árulta el a részleteket a neves színésznő.

Pásztor Erzsi lánya végig mellette volt ezen a szörnyű napon (Fotó: Bors)

A mai napig óriási tiszteletnek örvend a művésznő, ami nem csupán a színházban, de a magánéletben is megfigyelhető. A katona azonnal a segítségére sietett és mindenben támogatta Pásztor Erzsit.

A kedves fiatal katona vásárolt nekem egy üveg vizet is. A lányom messzebb parkolt, és el akart menni érte, de ő nem hagyta. 'Nem, majd én hozok' – mondta, és nem fogadott el pénzt. Annyira helyes volt! Végül bekerültem az osztályra, de nem tudtam a nevét, nem tudtam megköszönni, sem kifizetni a vizet

– mesélte a magyar honvédségnek Janka néni.