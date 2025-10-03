Súlyos balesete után megszólalt Pásztor Erzsi: „Eléggé elvesztettem a szabadságomat”

Pásztor Erzsi nemrég töltötte kilencvenedik születésnapját, ám sajnálatos módon előtte pár nappal történt balesete nagyban befolyásolta a kerek évfordulót, mivel azóta is kötések vannak a lábain és a válla is rendkívüli módon fáj. A Szomszédok ikonikus Janka nénije azonban visszaállt a munkába és a saját maga humoros stílusával mesélt lapunknak az állapotáról, és arról, hogyan köszöntötték a Játékszínben.

Pásztor Erzsi balesete után már ismét színpadon szerepel (Fotó: Bors)

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő most arról beszélt a Borsnak, hogy miként érzi magát a csúnya esését követően.

Nem veszem halálosan komolyan a balesetet, hogy most lefekszem és soha többé nem kelek fel, de azért óvatos vagyok, mivel a vállamat folyamatosan jegelni kell a fájdalom miatt és a térdeimen is nyílt sebek vannak, amik borzasztóan fájnak

– mesélte a jelenlegi helyzetről a művésznő, akinek egy mindennapi szokásáról is le kellett mondania emiatt, amit Pásztor Erzsi lánya nem is sajnál annyira, mert féltette az elmúlt időben édesanyját.

Pásztor Erzsi soha többé nem ülhet volán mögé

Eléggé elvesztettem a szabadságomat, mivel az autómat is letettem, mert ugye abba csak bepattantam és intéztem a dolgaimat, de ettől is most megváltozik az életem. A lányomnak viszont igaza van, hogy ennyi idősen nem is kell ebben a városban autózni, mert borzalmas már a közlekedés

– árulta el a művésznő, hogy milyen következménye is van balesetének, de annyira nem bánja, hogy nem szállhat autóba, mert életveszélyesnek gondolja a mai utakat.

Pásztor Erzsinek viszont születésnapja is volt az elmúlt héten, amit tegnap a Játékszínben is megünnepelt és nem kis nevek sorakoztak fel a művésznő mellett.

Olyan váratlanul ért a felköszöntés, de nagyon pompás volt. Nem számítottam, hogy ilyen elegánsan ismét felköszönt engem a rendező és arra főleg nem, hogy a közönség ezt így fogadja, aztán ugye elmeséltem az esésem történetét, amin sokat nevettek, mert amikor az ember már így beszél róla, akkor már mulatságosnak hangzik

– számolt be a meglepetésről, ami egy fantasztikus élmény volt számára, mivel már tizenkét éve játsszák ezt a darabot és a színésztársak lassacskán családtagok lettek a művésznő számára.