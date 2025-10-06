35 kilót hízott, mégis bomba formában van: így küzd a kilókkal Vajna Tímea

Vajna Tímea, férjezett nevén Palácsik-Ráthonyi Tímea számára 2025 februárja örökre mérföldkő marad: 43 évesen végre megvalósult az álma, és édesanya lett. A szépséges üzletasszony kislányát, Hailey-t maga szülte meg, kisfiát, Bent pedig béranya hozta világra. A történet mögött azonban hosszú, könnyekkel és fájdalommal teli út áll. Tímea nyíltan vállalta, hogy 15 hormonkezelés, 17 műtét és 4 elvesztett beültetés után már majdnem feladta a reményt. Végül azonban a sors különös ajándékkal lepte meg: amikor szeretett nagymamája elhunyt, Tímea úgy érezte, két kis angyalt kapott tőle vigaszként – a két gyermeket, akik most bearanyozzák mindennapjait.
A boldogság azonban nem jelenti azt, hogy ne kellene küzdenie a hétköznapok kihívásaival. A terhesség alatt ugyanis összesen 35 kilót szedett fel, és bár már sokat leadott, még mindig 16 kiló plusz maradt rajta. A kétgyermekes anyuka azonban nem titkolja, hogy számára most a baba és a szoptatás a legfontosabb, az alakformálás csak másodlagos. Ennek ellenére az Instagramon követői már láthatják, milyen hihetetlen akaraterővel igyekszik visszanyerni régi alakját. Nem fél megmutatni, hogyan néz ki hasizomgyakorlat közben.
Ilyen, amikor tartom a hasizmomat, és ilyen, amikor elengedem
– írta egyik legutóbbi sztorijában, ahol konkrét gyakorlatokat is bemutatott. Tímea célja, hogy a szülés után szétnyílt hasizma mielőbb regenerálódjon, és újra olyan formában lehessen, amilyenben a rajongói megszokták.
A közösségi oldalakon is egyre többen biztatják, hiszen sok édesanya példaként tekint rá. Nem titok, hogy Tímea mindig is nagy figyelmet fordított a külsejére, most azonban új oldalát mutatja meg: azt a nőt, aki büszkén vállalja, hogy nem tökéletes, és hogy a szülés után minden anyának időre van szüksége, míg visszatalál önmagához.
10 héttel a szülés után. Még mindig van egy kis pocakom, de ez rendben van. Anyák vagyunk.
– vallotta legutóbbi posztjában. A képen egy rövid, citromsárga ruhában pózol, amelyet mexikói nyaralásuk alatt viselt. A ruha nemcsak színével ragyogott, hanem azzal az üzenettel is, amelyet Tímea közvetített: a női test csodákra képes, és minden változás megér egy kis türelmet. Az Instagram poszt itt látható.
A luxusfeleségből lett családanya története rengeteg rajongónak ad erőt. Nem csupán azért, mert évekig tartó küzdelmek után teljesült az álma, hanem mert őszintén vállalja a valóságot: a szülés nemcsak boldogság, hanem kihívás is, amelyhez kitartás, önelfogadás és rengeteg szeretet szükséges.
És bár még mindig küzd a pluszkilókkal, sok követője szerint soha nem volt ennyire szép és sugárzó. Vajna Tímea most már nemcsak üzletasszony és közszereplő, hanem mindenekelőtt anya – aki büszkén mutatja meg, hogy a legnagyobb változások után is újra önmagunkra találhatunk.
