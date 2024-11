„Apukám az idővel nem volt túl jó barátságban” – így emlékszik a fia Benkő Lászlóra

A Kossuth-díjas zenész és dalszerző 4 évvel ezelőtt hunyt el hosszú betegség után. Az Omega tagja csaknem pontosan egy évvel Kóbor János énekes halála előtt, 2020. november 18-án hunyta le örökre a szemeit. Benkő László fia, Benkő Balázs lapunknak mesélt arról, hogy hogyan emlékeztek meg idén édesapjáról a rajongókkal.

Benkő László halála óta a rajongók és a családja minden évben összegyűlnek a háza előtt ültetett fánál (Fotó: Kricskovics Antal)

A billentyűs haláláig a zenekar aktív tagja volt. Még 2017-ben diagnosztizálták májrákkal, amiből nehéz küzdelem árán sikerült csak felépülnie, ennek ellenére egyetlen koncertet hagyott csak ki ez idő alatt. 2020-ban azonban kiderült, hogy a rák kiújult, és a zenész sokkal rosszabb állapotba került, mint korábban. A diagnózis után mindössze két héttel pedig a gyilkos kór legyőzte őt. Hiánya máig betöltetlen űrt hagyott a zenészvilágban, és rajongói minden évben szeretettel emlékeznek rá, akárcsak Balázs, aki most elárulta, milyen volt az idei találkozó.

Tegnap volt édesapám fájánál egy közös megemlékezés, eljöttek a rajongók, illetve én is ott voltam édesanyámmal és a kislányommal. A zenekar dobosa, Ciki is ott volt, és szerintem egy nagyon jó hangulatú találkozó volt. Még fényekkel és egy külön kis táblával is kidíszítették édesapám fáját. Minden évben ilyenkor találkozunk, meg van hirdetve, és mindenki eljöhet, aki szeretne

– mesélte.

Az eseményen Debreczeni Ferenc, becenevén Ciki, az Omega dobosa is részt vett, aki akaratlanul is felidézte Benkő Laci egyik legtipikusabb tulajdonságát.

– Apukám az idővel nem volt túl jó barátságban, gyakorlatilag mindig elkésett, és ezen viccelődtünk, hogyha neki kellett volna jönnie a fához, akkor biztos, hogy holnap délutánra érkezett volna meg. Az ő órája valahogy teljesen máshogy volt beállítva, bár amikor fiatal voltam rám is jellemző volt ez, de most már próbálok időben ott lenni mindenhol. Ő viszont ténylegesen tudott késni akár egy napot is. Amikor Ciki megjött, mondta, hogy elkésett, de mondtam neki, hogy nem baj, legalább valami benkőset is hozott – tette hozzá nevetve Balázs.

Film is készülhet Benkő Lászlóról és az Omegáról

A dalszerző és az Omega valódi legendaként vonultak be a magyar zenetörténetbe, bár rengeteg nehézséggel meg kellett küzdeniük az évtizedek alatt. Balázs mindezt egy filmben szeretné megmutatni a nagyközönségnek, amin jelenleg is aktívan dolgozik.

Most pedig éppen azon ügyködünk és szövögetjük a terveket, hogy szeretnénk apukámról egy filmet csinálni. Persze ezzel már többször próbálkoztunk, és mindig vannak nehézségek, de próbálunk egy jó tervet összerakni a kelet-európai zenekarok nehézségeiről, amik a nyugati, vagy amerikai bandáknak nem jelentenek akadályt

– árulta el.