Megtette a bejelentést Németh Kristóf, özönlöttek a gratulációk

Németh Kristóf
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 12:20
születésnapünneplés
A színész a mai napon lett 50 éves. Németh Kristóf a családjával egy igazán idilli helyen ünnepli a jeles napot.
Bors
A szerző cikkei

November 5-én, azaz, a mai napon ünnepli 50. születésnapját Német Kristóf. A színész - akit a tévénézők nemrég az Ázsia Expressz egyik versenyzőjeként láthattak viszont a TV2-n -, úgy döntött, megadja a módját a jeles nap megünneplésének, így a családjával, feleségével és gyermekeivel egy luxushajón indultak útnak, a legfrissebb hírek szerint pedig hamarosan ki is kötnek.

Mesés helyen ünnepli a születésnapját Németh Kristóf / Fotó: Szabolcs László/hot! magazin

Itt ünnepli a születésnapját Németh Kristóf

Mindjárt kikötünk Ibizán, indul a születésnapi parti... Az én Szerelmem a legcsodálatosabb szervező, köszönöm, köszönöm, köszönöm! Boldog és hálás vagyok!  Köszönöm a köszöntések özönét, mindenkinek boldogságot és egészséget kívánok!

- jelentette be a közösségi oldalán a színész, a feleségével közös fotó társaságában, mialatt a kommentszekcióba további jókívánságok és köszöntések érkeztek.

Isten éltessen sokáig erőben és egészségben! Bár ilyen csodás helyen és ilyen szép családdal csakis boldog lehet az ember!

- üzente az egyik követő.

Isten éltessen sokáig!

- írta egy másik rajongó is.

 

