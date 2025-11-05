Megtette a bejelentést Németh Kristóf, özönlöttek a gratulációk

November 5-én, azaz, a mai napon ünnepli 50. születésnapját Német Kristóf. A színész - akit a tévénézők nemrég az Ázsia Expressz egyik versenyzőjeként láthattak viszont a TV2-n -, úgy döntött, megadja a módját a jeles nap megünneplésének, így a családjával, feleségével és gyermekeivel egy luxushajón indultak útnak, a legfrissebb hírek szerint pedig hamarosan ki is kötnek.
Mindjárt kikötünk Ibizán, indul a születésnapi parti... Az én Szerelmem a legcsodálatosabb szervező, köszönöm, köszönöm, köszönöm! Boldog és hálás vagyok! Köszönöm a köszöntések özönét, mindenkinek boldogságot és egészséget kívánok!
- jelentette be a közösségi oldalán a színész, a feleségével közös fotó társaságában, mialatt a kommentszekcióba további jókívánságok és köszöntések érkeztek.
Isten éltessen sokáig erőben és egészségben! Bár ilyen csodás helyen és ilyen szép családdal csakis boldog lehet az ember!
- üzente az egyik követő.
Isten éltessen sokáig!
- írta egy másik rajongó is.
