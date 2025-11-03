Érzelmes interjút adott a Borsnak a Sztárban Sztár All Stars kiesője: Örülök, hogy vége!

MÁZS már a TV2 sikerműsorának nyolcadik adásában - amikor zseniálisan alakította Zalatnay Cinit - sem sajnálta volna, ha kiesik. A népszerű színészt azonban továbbjuttatta a Sztárban Sztár All Stars zsűrije és nézői, így minden fáradtsága ellenére belevetette magát múlt hétfőn is a próbákba.

Mészáros Árpád Zsolt volt a Sztárban Sztár All Stars 2025 kiesője múlt vasárnap (Fotó: Bors)

Sztárban Sztár All Stars: MÁZS közösségi oldala felrobbant

De Mészáros Árpád Zsolt úgy érezte, a sok próba ellenére, hogy az utolsó, Oroszlán Szonja utánzása nem sikerült annyira jól, szerinte az ő méreteivel nem tudott olyan elegáns és szép lenni, mint a színésznő. A Sztárban Sztár All Stars versenyzője szerint ettől függetlenül most is jó show-t csináltak a táncosokkal, így a csúcson tudott kiszállni.

„Annyira gyorsan elmúlt ez a pár hét, a sok-sok produkcióval, a napi próbákkal, hogy azt sem tudnám felsorolni hirtelen, hogy mennyi átalakulásom volt összesen” – kezdte a Borsnak Mészáros Árpád Zsolt.

Azt viszont tudom, hogy rengeteget adott nekem ez a műsor, ez a csapat, ez a profizmus, ami a versenyzők, a produkciók mögött van. Akár a sminkesek, akár a maszkosok, akár az öltöztetők, akik kitalálják a jelmezeket, azok is, akiket nem látunk, mert a háttérben dolgoznak. Itt tényleg olyan professzionális csapat van, akik mindent alánk raknak, hogy a néző otthon jól szórakozzon. Nagyban nekik is köszönhető, hogy én ezt erővel eddig bírtam, tovább nem ment volna. Hálás vagyok, hogy ezt a produkciót még megcsinálhattam, nyugodt szívvel adom át a helyem azoknak, akik sokkal minőségibb átalakulásokat tesznek majd le a színpadra! A műsor óta felrobbant a Facebookom, most volt dalpremierem és még soha nem volt ekkora sikere új dalomnak. Elképesztő az érdeklődés, szóval én köszönöm, köszönöm, köszönöm, hálás vagyok, hogy itt lehettem!

MÁZS az Ázsia Expressz műsorában Németh Kristóffal indult, de sérülés miatt idő előtt véget ért a verseny számára (Fotó: TV2)

Felesége tökéletes háttérország

MÁZS feltehetően az első olyan Sztárban Sztár versenyző, aki tényleg, tiszta szívből örül annak, hogy kiesett.

„Rengeteg előadásom van, nagyon sok fellépésem van, közben két új darabot próbálok a Magyar Színházban, akiknek innen is hála, hogy ilyen rugalmasak voltak az itteni próbáim miatt. Annyira elfáradtam, annyira sok volt már mindez együtt a családapai szerepkört is beleszámítva, hogy már nem tudtam volna azt a minőséget nyújtani, amit a még bent maradtak nyújtanak!”