Németh Kristóf: Most sokkal jobban becsülöm a családomat

Németh Kristóf őszintén mesélt a hot! magazinnak az Ázsia Expresszről, és az azt követő időszakról.
hot!: Meglehetősen mozgalmas éved van: a színházi munkáid mellett részt vettél a TV2 Ázsia Expressz és Farm VIP című műsoraiban. Az előbbi nemrég ért véget, ami után Balira utaztál ki a későbbi játékos pároddal, Lakatos Leventével. Miért döntöttél úgy, hogy kint maradsz még egy ideig?
Németh Kristóf: A feleségem azt kérte, hogy ne hullafáradtan menjek haza, hanem kipihenve, hogy férjként és apaként is teljes értékű legyek. Emellett azt gondoltam, hogy ha már az ember tízezer kilométerre van az otthonától, egy gyönyörű helyen, kötelessége körülnézni, kár lenne kihagyni. Levente másképp élte meg a kiesést, ő már aznap hazament volna. Végül sikerült rábeszélnem, hogy maradjon, és másnap már Balira vettük a jegyet.
hot!: Ennyire spontán történt?
Németh Kristóf: Igen! Balin is él egy magyar közösség, és rögtön felvette velünk a kapcsolatot egy János nevű férfi, aki régóta ott él a feleségével. Amikor megtudta, hogy együtt utazunk, nagyon megörült – engem gyerekkorom óta ismernek a tévéből, Leventét pedig a podcastjaiból. Mire megérkeztünk, már tudták, melyik géppel jövünk; János és a felesége ott vártak minket a reptéren. Aztán jött a meglepetés: János egyik ismerőse, Emőke néni – egy hetvenes éveiben járó, Balin élő özvegyasszony – felajánlotta a birtokát, amíg ő Európában tartózkodott.”
Így nem kellett szállodára költenünk, és mindent megkaptunk: házat, személyzetet, szakácsot, kertészt. A ház, ahol laktunk, igazi luxusvilla volt: hatalmas nappalival, biliárdasztallal, moziteremmel – mint egy milliárdos rezidencia. Igazi ajándék volt!
hot!: Mennyi időt töltöttetek itt?
Németh Kristóf: Emőke néninél töltöttünk néhány napot, majd autót béreltünk, és csillagtúraszerűen bejártuk a szigetet. Nem könnyű ott közlekedni a forgalom és az utak állapota miatt, de én imádtam! Három városban is megszálltunk pár napra, majd elindultunk vissza. Útközben kinéztünk egy olcsó, de szuper szállodát, ahol meg akartunk pihenni egy éjszakára. Minden rendben volt, de ahogy odaértünk, áramszünet lett az egész országban! Először legyintettünk, de ahogy ment le a nap, rájöttünk, hogy ez komoly. Se áram, se internet, se térerő – semmi. Még közvilágítás sem volt. Teljes sötétség borult a szigetre.
hot!: Ott maradtatok végül?
Németh Kristóf:
Ott álltunk a bőröndjeinkkel a sötétben, lemerülőben voltak a telefonjaink, és dönteni kellett. Azt mondtam, menjünk tovább – hátha találunk egy helyet, ahol van generátor. Kiderült, hogy 18 kilométerre van egy város, ahol néhány hotelben még működik az áram, úgyhogy elindultunk – teljes sötétségben és őrült forgalomban. Végül eljutottunk egy szállodába, de minden tele volt. Egyetlen szabad lakosztály maradt – a nászutas! Így történt az, hogy Leventével eltöltöttük a „nászéjszakánkat”, jakuzzival, rózsaszirmokkal, ahogy kell.
Másnapra visszajött az áram, és folytattuk az utunkat délre. Ott már találkoztunk a kiesett játékostársainkkal, Bogival és Sárával is – véletlenül ugyanabba a szállodába kerültünk, és együtt töltöttük a következő napokat.
hot!: Meglehetősen kalandosra sikerült a műsor utáni idő! Hogy értékeled mindazt, amit Ázsiában átéltél?
Németh Kristóf: Komolyan mondom, receptre írnám fel mindenkinek az Ázsia Expresszt. Ez az a műsor, ahol tényleg semmi sincs megszervezve a játékokon és a biztonságon kívül. Hihetetlen tapasztalat: megtanított arra, hogy bárhol boldogulok, ha talpraesett vagyok – még ott is, ahol senkivel nem beszélem a nyelvet. Rengeteg barátságot is kötöttem kint. Ez csak megerősítette bennem azt, amit a keresztapám mindig mondott: két ember között a legrövidebb út egy mosoly. Ez a világon bárhol működik. Az Ázsia Expressz megtanított arra, hogy kilépjek a komfortzónámból, és értékeljem azt, amim van. Ott láttuk, hogy sok család gyerekmunkából próbálja megfizetni a gyerek taníttatását, miközben mi természetesnek vesszük, hogy van tiszta vizünk, oktatásunk, egészségügyünk. Most sokkal jobban becsülöm az országomat, a munkámat, a családomat – mindent, ami körülvesz. Most pedig egy új korszakra készülök: heteken belül ötven leszek.
hot!: Hogy éled meg ezt?
Németh Kristóf: Nem krízisként, inkább egyfajta kapunyitásként élem meg azt, hogy 50 éves leszek. Új célokat, új energiákat keresek. A legfontosabb ambícióm, hogy mindebből minél többet vissza tudjak adni a feleségemnek és a családomnak, akik folyamatosan támogatnak. Jelenleg erre összpontosítok. Közben Magyarországon kultúrával és szórakoztatással foglalkozhatok: a színházam, a Fórum Színház immár nyolc éve nagyszerűen működik. Három egészséges fiam van, mind különböző korosztály, mindennap új kihívásokkal és csodákkal szembesítenek, miközben boldog házasságban élhetek. Ez mindennél többet jelent számomra.
hot!: Hogy bírta a feleséged azt a másfél hónapot, amikor nem voltál az országban?
Németh Kristóf: A feleségem hihetetlenül erős fizikai és mentális értelemben is, igazi Lara Croft! Gondoskodott a hat- és a kétéves fiainkról, vezeti a háztartást, tanul, és készül a legkomolyabb vizsgáira egy teljesen új szakmában. Napokon belül nyílik a saját kozmetikája Szentendrén. Nagyon büszke vagyok rá! Levente és Olivér nehezen viselték a helyzetet, míg a tizennyolc éves fiam, Lóci könnyebben, hiszen ő már egy teljesen más korban van.
hot!: Másmilyen apa vagy most, mint amikor Lóci kicsi volt?
Németh Kristóf: Egészen más így a helyzet, mint amikor Lócit neveltem kisfiúkorában, egyedülálló apaként. A két kisebbik fiam most egy szuper összetartó családban nő fel. Mivel máshogyan érzem magam, ezért apaként is teljesen más vagyok. Lóci remek fiatal felnőtt lett, nagyon büszke vagyok rá. Nagy a korkülönbség a testvérei és közte, de nagyon szeretik egymást. Levente úgy néz rá, mint a legnagyobb példaképére. Ha valamit nem eszik meg, általában azt mondjuk neki, hogy kár, ugyanis ez Lóci kedvence. Utána azonnal megeszi! (Nevet.) A kétéves kistesó, Olivér pedig már próbál felzárkózni a bátyjaihoz, és hihetetlenül ügyesen kommunikál a saját nyelvén. Bár még csak bizonyos szavakat használ, már mondatokat alkot, és mi, a szülei és a testvérei nagyjából értjük, amit mond. Felbecsülhetetlen érzés látni őket egészségesen, boldogan fejlődni. Ezenkívül generációs szempontból is más a helyzet. Amikor Lóci született, még abban az életszakaszban voltam, amikor magamnak és a világnak is bizonyítani akartam – a karrieremben, mindenhol. Most, ötvenévesen, túl a karrierépítésen, már nem magamért futok, hanem a családomért, mindannyiunkért, hogy jól éljünk, együtt töltsünk időt, és támogassam őket. Ez az alapvető különbség, és hatalmas nyugalmat ad, hogy már nem kell bizonyítanom, hanem élvezhetem velük a jelen pillanatait.
hot!: Most, az interjú készítése alatt is látom, ahogy az emberek azonnal felismernek és rád mosolyognak. Sokan szólítanak még Kertész Gézának?
Németh Kristóf: Tíz emberből kilencnek az a reakciója, hogy „Jaj, de jó, itt van Kertész Géza, most láttuk az Ázsia Expresszben!” (Nevet.) Ez nekem végtelenül jólesik, a Gézára pedig ugyanúgy hallgatok, mint a Kristófra. Szinte a második keresztnevem lett.
