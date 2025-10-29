Németh Kristóf: Most sokkal jobban becsülöm a családomat

Németh Kristóf őszintén mesélt a hot! magazinnak az Ázsia Expresszről, és az azt követő időszakról.

Németh Kristóf a műsor után is izgalmas kalandokat élt át (Fotó: Szabolcs László/hot! magazin)

Németh Kristóf és Lakatos Levente együtt fedezték fel Balit

hot!: Meglehetősen mozgalmas éved van: a színházi munkáid mellett részt vettél a TV2 Ázsia Expressz és Farm VIP című műsoraiban. Az előbbi nemrég ért véget, ami után Balira utaztál ki a későbbi játékos pároddal, Lakatos Leventével. Miért döntöttél úgy, hogy kint maradsz még egy ideig?

Németh Kristóf: A feleségem azt kérte, hogy ne hullafáradtan menjek haza, hanem kipihenve, hogy férjként és apaként is teljes értékű legyek. Emellett azt gondoltam, hogy ha már az ember tízezer kilométerre van az otthonától, egy gyönyörű helyen, kötelessége körülnézni, kár lenne kihagyni. Levente másképp élte meg a kiesést, ő már aznap hazament volna. Végül sikerült rábeszélnem, hogy maradjon, és másnap már Balira vettük a jegyet.

hot!: Ennyire spontán történt?

Németh Kristóf: Igen! Balin is él egy magyar közösség, és rögtön felvette velünk a kapcsolatot egy János nevű férfi, aki régóta ott él a feleségével. Amikor megtudta, hogy együtt utazunk, nagyon megörült – engem gyerekkorom óta ismernek a tévéből, Leventét pedig a podcastjaiból. Mire megérkeztünk, már tudták, melyik géppel jövünk; János és a felesége ott vártak minket a reptéren. Aztán jött a meglepetés: János egyik ismerőse, Emőke néni – egy hetvenes éveiben járó, Balin élő özvegyasszony – felajánlotta a birtokát, amíg ő Európában tartózkodott.”

Így nem kellett szállodára költenünk, és mindent megkaptunk: házat, személyzetet, szakácsot, kertészt. A ház, ahol laktunk, igazi luxusvilla volt: hatalmas nappalival, bi­liárd­asz­tal­lal, moziteremmel – mint egy milliárdos rezidencia. Igazi ajándék volt!

hot!: Mennyi időt töltöttetek itt?

Németh Kristóf: Emőke néninél töltöttünk néhány napot, majd autót béreltünk, és csillagtúraszerűen bejártuk a szigetet. Nem könnyű ott közlekedni a forgalom és az utak állapota miatt, de én imádtam! Három városban is megszálltunk pár napra, majd elindultunk vissza. Útközben kinéztünk egy olcsó, de szuper szállodát, ahol meg akartunk pihenni egy éjszakára. Minden rendben volt, de ahogy odaértünk, áramszünet lett az egész országban! Először legyintettünk, de ahogy ment le a nap, rájöttünk, hogy ez komoly. Se áram, se internet, se térerő – semmi. Még közvilágítás sem volt. Teljes sötétség borult a szigetre.