Szívmelengető vallomást tett Berki Mazsi: négy évvel ezelőtt valóra vált a gyermekkori álma

A napokban ünnepelte a negyedik születésnapját Berki Krisztián kisebbik lánya, Emma. Édesanyja, Berki Mazsi a Borsnak adott interjújában mesélt arról, hogyan készült a jeles napra, illetve, mit tart kiemelten fontosnak anyaként. Mazsi nemrég a közösségi oldalán osztott meg néhány fotót Emma születésnapjáról, valamint egy megható üzenetet is megfogalmazott.

Négyéves lett Berki Mazsi kislánya / Fotó: Szabolcs László

Megható vallomást tett Berki Mazsi

Négy évvel ezelőtt november 4-én egy gyermekkori álmom vált valóra, édesanya lettem. Egy igazi angyalt kaptam magam mellé. A legszerencsésebb vagyok, hogy hozzám születtél, kislányom!

- írta meg az Instagram-oldalán Mazsi, aki ezután hozzátette, sokszor megkérdőjelezi, vajon jó anyukája-e a kislányának.

A választ Te magad adod nap mint nap, azzal, hogy magadtól jössz oda hozzám… Megölelsz és azt mondod, szeretlek, anya! Ezen a napon este, mikor egymás kezét fogtuk, csak annyit mondtál: Anya, nagyon jó volt ez a nap! Ez a nap bizony más volt, mint a többi

- zárta sorait a sztáranyuka.