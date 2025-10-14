"Volt rajtam egy kisebb fajta depresszió" - Új fejezetet kezd az életében Berki Mazsi

Berki Mazsi, aki az elmúlt napokban egy elvonuláson vett részt, nem akármilyen múlttal rendelkezik, ami miatt úgy érezte, kénytelen tennie valamit azért, hogy újra nagy mosollyal tudjon kiállni az emberek elé. A sztáranyuka a TV2 Tények Plusz tegnapi műsorában számolt be erről az időszakról és jelenlegi kapcsolatáról.

Berki Mazsi szerelmével három éve alkot egy párt, és a közös gyermek ötlete is felmerült (Fotó: Fehér Gábor)

A boldogsághoz vezető útjáról beszélt a sztáranyuka, aki fontosnak tartja, hogy megtaláljuk a saját örömünket az életben.

Ha el tudjuk fogadni a sorsunkat és a dolgainkat, akkor tudjuk, hogy van még boldogság számunkra. Én így fogtam fel a múltamat is és azt gondolom, ha így élünk, akkor az ember elhiszi, hogy lehet még boldog

– így próbálja feldolgozni a tragikus múltját Berki Mazsi, aki elmondása szerint most éli élete legnyugodtabb időszakát.

Berki Mazsi számára eljött a feltöltődés ideje

Vannak hullámvölgyeim, és egy picit több teret adok az utóbbi időben a magánéletemnek, mintsem, hogy mindent kiposztoljak. A 2023–24–es éveim elég erősre sikerültek, ugye volt kettő verseny is, amire felkészültem, tehát naponta edzettem és egy igazi sportolói életet éltem, amiből az idei évben kicsit kicsöppentem

– számolt be a TV2–nek a sztáranyuka, aki azt is elmesélte, hogy családja és szerelme nélkül nem tartana itt.

Berki Mazsi lánya jó kapcsolatot ápol féltestvérével (Fotó: archív / hot! magazin)

Berki Mazsi fontosnak tartja, hogy Berki Krisztián két lánya jól kijöjjön egymással, ami szerencsére nagyon jól alakul, mivel Hódi Pamelával is egészséges a kapcsolatuk.

A hétvégén úgy adódott, hogy fenn voltam Pesten és akkor Pamelának szóltam, hogy ma ráérek, ha Natit eltudnám–e hozni egy pár órára programozni és akkor tudtunk egy kis időt együtt tölteni. Fontosnak tartom, hogy a lányok tartsák a kapcsolatot. és hála Istennek Zoli kislányával még Nati is jól kijön, úgyhogy azt tudom mondani, hogy egy nagyon szép mozaikcsaládot alkotunk

– mesélte Mazsi. A sztáranyuka lánya már alig várja a kistesó érkezését, amire viszont még várnia kell, mivel a sztárpár boldog jelenlegi helyzetükkel és nem szeretnék egy újabb gyerekkel elrontani ezt.

Szenvedett a műtét után Berki Mazsi

Volt rajtam egy kisebb fajta depresszió, amikor márciusban a lábamat műtötték, utána mankóznom kellett hat hétig. Nagyon kiszolgáltatott voltam, csak ilyenkor az ember nem azt nézi, hogy mennyien segítenek neki, hanem, hogy mennyire tehetetlen

– számolt be a nehéz időszakról a sztáranyuka, aki szükségesnek érezte, hogy bár csak egy hétre, de kicsit elbújjon a világ elől.