"Várja, hogy kimenjenek hozzá a temetőbe" - halottak napja előtt megjelent Berki Krisztián szelleme

Több, mint három év eltelt azóta, hogy tragikus hirtelenséggel, mindössze 41 éves korában elhunyt az ország egyik legmegosztóbb médiaszemélyisége, Berki Krisztián.

Ismét megjelent Berki Krisztián szelleme (Fotó: Végh István)

A hírességet egy májusi pénteken, egészen pontosan május 6-án találták holtan. Mint ismert, az izomkolosszus holttestét Berki Krisztián lánya, Berki Natasa Zselyke találta meg a IX. kerületi lakása erkélyén. Olyan volt, mintha csak aludt volna, pedig akkor már nem volt életben. A kislány ráterített egy takarót, de valahogy érezhette, hogy nincs minden rendben, ezért az apja telefonjáról tárcsázta az utolsó felhívott számot. Krisztián barátja percek múlva a helyszínen volt, a későbbi eseményeket pedig ma már köztudottak. Berki Krisztián meghalt.

A tragédiát követő vizsgálatok során terjedt el az a pletyka, hogy Krisztián vérében teljesítményfokozók és tudatmódosítók is lehettek, de erre vonatkozólag semmilyen bizonyíték nem került elő. Így maradt a szóbeszéd és a találgatás, Berki Krisztián özvegye, Berki Mazsi ugyanis soha nem hozta nyilvánosságra a boncolási jegyzőkönyv tartalmát.

Így Berki Krisztián halálának oka azóta sem tisztázott.

Halottak napja előtt ismét üzent Berki Krisztián szelleme

Rendkívül megosztó téma, hogy vajon létezik-e élet a halál után, van-e lélekvándorlás: a spirituális beállítottságúak például meg vannak róla győződve, hogy az elhunytak valamilyen formában kommunikálnak az itt maradt szeretteikkel, csak észre kell venni a jeleket. Közéjük tartozik Lénárt Évi jósnő, parapszichológus is, aki már többször beszámolt arról, hogy kapcsolatban áll Berki Krisztián szellemével, rendszeresen kommunikál vele.

Most azt tudtuk meg a látótól, hogy az elhunyt izomceleb ismét megjelent, közvetlenül lánya, Berki Natasa Zselyke 12. születésnapja után.

„Azt mondta, hogy ott vagyok melletted, kislányom, nagyon szeretlek. Mindig kísérem lépteidet, mikor alszol őrizlek téged, sose hagylak el. Nagyon várja, hogy majd kimenjenek hozzá a temetőbe, nagyon hiányoznak neki a lányai. Emmának és Natinak is minden este jó éjt puszit ad a homlokukra" - árulta el a parapszichológus.