Elhunyt szerelméről beszélt Müller Péter: "Csodálatos asszony volt"

Hiába a világsiker, gyászol Müller Péter. A Kossuth-díjas író és színházi rendező ugyanis nemrég elvesztette élete nagy szerelmét, a 95 éves Ágnes asszonyt, akivel 70 éven át voltak házasok. Felesége halála mélyen érintette őt, de tudja, nem szabad bánkódnia, hiszen Ágnes asszony is úgy búcsúzott el ettől a világtól, hogy nem volt benne semmi hiányérzet.

Megszólalt Ágnes asszony haláláról Müller Péter.

Megszólalt Ágnes asszony haláláról Müller Péter

A feleségem mindenben részt vett. Amikor írtam az egész életművemet fent a dolgozó szobámban, akkor minden fél oldalnál arra gondoltam, mit fog majd szólni ehhez

- vallotta be a 88 éves író hozzátéve, Ágnes asszonynál jobban senki nem ismerte őt:

Csodálatos asszony volt. Fantasztikus értelmi ember és nagyon ismert engem.

Müller Péter, aki túlélte a második világháborút és egy halálközeli élményt is, kiemelte azt is, mindenki számára van valahol egy Ágnes asszony:

Mindenképpen van valaki, akivel a végtelen úton a legközelebb kerülsz és legtöbbet tudtok egymáson segíteni, egymásnak adni. Akivel legjobban szeretsz táncolni. Ilyen van.

A Kossuth-díjas író Jóskönyv című könyve a könyvkiadás történetében is történelmi siker. Az iromány ugyanis egyszerre hét kontinensen, 192 országban jelent meg idegen nyelven.

Olyan szerencsés vagyok, hogy magyarul beszélek. Ami azt jelenti, hogy a jós nem jövendőt mond, hogy mi lesz veled, hanem az egy javas ember. Tehát ez a könyv javasol. Életstratégiákat javasol, megmondja, hogy miben vagy, merthogy azt nem értjük és, hogy ezt, hogy lehet jól megoldani és, hogy lehet elrontani

- árulta el Müller Péter, aki az elengedés erejéről is beszélt: