Elhunyt szerelméről beszélt Müller Péter: "Csodálatos asszony volt"

Hiába a világsiker, gyászol Müller Péter. A Kossuth-díjas író és színházi rendező ugyanis nemrég elvesztette élete nagy szerelmét, a 95 éves Ágnes asszonyt, akivel 70 éven át voltak házasok. Felesége halála mélyen érintette őt, de tudja, nem szabad bánkódnia, hiszen Ágnes asszony is úgy búcsúzott el ettől a világtól, hogy nem volt benne semmi hiányérzet.
A feleségem mindenben részt vett. Amikor írtam az egész életművemet fent a dolgozó szobámban, akkor minden fél oldalnál arra gondoltam, mit fog majd szólni ehhez
- vallotta be a 88 éves író hozzátéve, Ágnes asszonynál jobban senki nem ismerte őt:
Csodálatos asszony volt. Fantasztikus értelmi ember és nagyon ismert engem.
Müller Péter, aki túlélte a második világháborút és egy halálközeli élményt is, kiemelte azt is, mindenki számára van valahol egy Ágnes asszony:
Mindenképpen van valaki, akivel a végtelen úton a legközelebb kerülsz és legtöbbet tudtok egymáson segíteni, egymásnak adni. Akivel legjobban szeretsz táncolni. Ilyen van.
A Kossuth-díjas író Jóskönyv című könyve a könyvkiadás történetében is történelmi siker. Az iromány ugyanis egyszerre hét kontinensen, 192 országban jelent meg idegen nyelven.
Olyan szerencsés vagyok, hogy magyarul beszélek. Ami azt jelenti, hogy a jós nem jövendőt mond, hogy mi lesz veled, hanem az egy javas ember. Tehát ez a könyv javasol. Életstratégiákat javasol, megmondja, hogy miben vagy, merthogy azt nem értjük és, hogy ezt, hogy lehet jól megoldani és, hogy lehet elrontani
- árulta el Müller Péter, aki az elengedés erejéről is beszélt:
Bár eszembe jutna mindig, amikor veszteség ér, amikor baj ér, hogy nem kell ragaszkodni, nem szabad, el kell engedni. Ez egyébként a jó halálnak is nagy titka. Az, hogy az ember megtanulja önmagát elengedni és repülni. És, ami a legnehezebb, megtanulni elengedni azt is akit szeretünk, hogy ő is szálljon, repüljön.
