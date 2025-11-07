Olimpikonok, világbajnokok is részt vettek Müller Péter exkluzív könyvbemutatóján

A Bors munkatársa is meghívást kapott a 119 éves Torockó vendéglőbe arra az exkluzív könyvbemutatóra, ahol a 89 esztendős, Kossuth-díjas író példátlan sikerét ünnepelték. Müller Péter Jóskönyve, ami Magyarországon 800 ezer példányban kelt el, csaknem minden hazai háztartásban ott van. Most pedig az amerikai Inner Traditions kiadó gondozásában angol nyelven jelent meg, a világ szinte minden országában.

Müller Péterrel Németh Nyiba Sándor beszélgetett Fotó: Bors

A vendégek között számos közismert sportolót fedeztünk fel: ott volt többek közt Növényi Norbert olimpiai bajnok birkózó, Bárdosi Sándor olimpiai ezüstérmes, junior világ- és Európa-bajnok birkózó és Szikora István, azaz Bunyós Pityu.

Müller Péter humoránál volt

Az írót Németh Nyiba Sándor birkózó olimpikon kérdezgette, Müller Péter pedig röviden, de velősen válaszolgatott, közismert humorát is megcsillogtatva, néha pedig intett az ország legidősebb aktív bárzongoristájának, Füzy Gábornak: inkább játsszon egy örökzöldet. Németh Nyiba Sándor arra is kitért, miért van ilyen sok sportoló barátja az írónak: Müller Péter fiatalkorában vízilabdázott, azután birkózott, végül pedig a boksznál kötött ki. Egész életében szerepet játszott a sport.

Bárdosi Sándor köszönti a Kossuth-díjas írót Fotó: Bors

A hangulat ugyancsak változatosan alakult: meghatottság, sírás-nevetés és gyakran viharos taps kísérte. A bemutató elején a résztvevők megemlékeztek Müller Péter nemrég elhunyt feleségéről, Ágnesről, aki közel 70 éven át volt az író társa, ahogyan az író fogalmazott: "több mint feleség". Később aztán, amikor hosszú házassági tapasztalatára hivatkozva beszélgetőtársa azt kérdezte tőle, vajon mi a nők titka, Müller Péter válasza nagy nevetést váltott ki: egy ilyen kérdésre ostobaság volna válaszolni, mondta.

A jó kapcsolat titkának a tiszteletet tartja: azt, hogy az ember fel tudjon nézni a társára.

Németh Nyiba Sándor elárulta barátjáról: eredetileg színész akart lenni.

És az is lettem. Van egy fantasztikusan érdekes szerepem, úgy hívják, hogy Müller Péter. Itt játszom, előttetek. Van egy története, egy sztorija, egy sorsa. Ez nem azt jelenti, hogy színészkedem, nagyon is beleéltem magam ebbe a szerepbe

- válaszolta az író, akit a beszélgetés után megrohamoztak a barátai: ki csak gratulálni szeretett volna, ki dedikációt kért tőle vagy egy baráti ölelést.